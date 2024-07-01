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Евро-2024 ,  
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Чалов предрек серию пенальти в матче Франция — Бельгия на Евро

Сюжет
Евро-2024
Сборные Франции и Бельгии встретятся в 1/8 финала 1 июля. Федор Чалов считает, что основное время матча завершится вничью, а победителя предсказать сложно. На этом турнире Франция и Бельгия забили в сумме только три гола
Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе
Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Победитель в матче 1/8 финала чемпионата Европы между командами Франции и Бельгии определится в серии пенальти, заявил «РБК Спорт» нападающий сборной России Федор Чалов.

Матч пройдет 1 июля (19:00 мск) в Дюссельдорфе.

«Думаю, что будет ничья и в серии пенальти все решится, решит лотерея», — сказал Чалов.

Ранее суперкомпьютер Opta оценил шансы французов на победу в 49,6%. Французы выиграли у бельгийцев все четыре матча на чемпионатах мира и Евро, забив 13 голов и пропустив всего три.

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При этом в финальной части Евро команды встречались только раз в 1984 году — тогда французы победили со счетом 5:0, хет-трик сделал Мишель Платини.

В Германии французы в трех матчах группового этапа забили только один гол — в игре с Польшей (1:1) отличился Килиан Мбаппе, и то с пенальти. У Бельгии на групповом этапе только два гола в ворота Румынии.

Обе команды, вопреки ожиданиям, заняли только вторые места в своих группах.

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Грант Гетадарян Грант Гетадарян, Анна Сатдинова
Футбол Евро-2024 Федор Чалов сборная Франции по футболу сборная Бельгии по футболу
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