Чалов предрек серию пенальти в матче Франция — Бельгия на Евро
Победитель в матче 1/8 финала чемпионата Европы между командами Франции и Бельгии определится в серии пенальти, заявил «РБК Спорт» нападающий сборной России Федор Чалов.
Матч пройдет 1 июля (19:00 мск) в Дюссельдорфе.
«Думаю, что будет ничья и в серии пенальти все решится, решит лотерея», — сказал Чалов.
Ранее суперкомпьютер Opta оценил шансы французов на победу в 49,6%. Французы выиграли у бельгийцев все четыре матча на чемпионатах мира и Евро, забив 13 голов и пропустив всего три.
При этом в финальной части Евро команды встречались только раз в 1984 году — тогда французы победили со счетом 5:0, хет-трик сделал Мишель Платини.
В Германии французы в трех матчах группового этапа забили только один гол — в игре с Польшей (1:1) отличился Килиан Мбаппе, и то с пенальти. У Бельгии на групповом этапе только два гола в ворота Румынии.
Обе команды, вопреки ожиданиям, заняли только вторые места в своих группах.