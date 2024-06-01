Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко выиграл второй бой за три недели

Экс-чемпион Bellator Шлеменко выиграл второй бой за три недели

Россиянин на турнире собственного промоушена SFC нокаутировал в первом раунде американца Кертиса Миллендера

Александр Шлеменко (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Российский боец Александр Шлеменко, бывший чемпион Bellator в среднем весе, победил американца Кертиса Миллендера на турнире собственного промоушена SFC, который прошел в Омске.

Поединок завершился техническим нокаутом в первом раунде.

Меньше месяца назад, 11 мая у Шлеменко был еще один бой. В главном поединке турнира RCC 19 россиянин победил единогласным решением судей Куата Хамитова из Казахстан.

На счету 40-летнего Шлеменко 65 побед, 15 поражений и одна ничья в ММА, еще один бой был признан несостоявшимся.

У 36-летнего Миллендера 22 победы при десяти поражениях.