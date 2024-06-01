Экс-чемпион Bellator Шлеменко выиграл второй бой за три недели
Российский боец Александр Шлеменко, бывший чемпион Bellator в среднем весе, победил американца Кертиса Миллендера на турнире собственного промоушена SFC, который прошел в Омске.
Поединок завершился техническим нокаутом в первом раунде.
Меньше месяца назад, 11 мая у Шлеменко был еще один бой. В главном поединке турнира RCC 19 россиянин победил единогласным решением судей Куата Хамитова из Казахстан.
На счету 40-летнего Шлеменко 65 побед, 15 поражений и одна ничья в ММА, еще один бой был признан несостоявшимся.
У 36-летнего Миллендера 22 победы при десяти поражениях.
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