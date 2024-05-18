 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Спорт ,  
0 

Российский боец уступил американцу в чемпионском бою Bellator

Российский боец Магомедов уступил американцу Миксу в чемпионском бою Bellator
Магомед Магомедов второй раз в карьере проиграл Патрику Миксу и не смог отобрать у американца чемпионский пояс в легчайшем весе
Магомед Магомедов
Магомед Магомедов (Фото: Matt Davies / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский боец Магомед Магомедов уступил американцу Патрику Миксу в главном поединке турнира Bellator Champions Series 2, который прошел в Париже.

Магомедов проиграл раздельным решением судей  (46-49, 48-47, 48-47).

32-летний Магомедов не смог отобрать у Микса титул чемпиона Bellator в легчайшем весе, которым тот владеет с ноября 2023 года.

На счету российского бойца теперь 20 побед и четыре поражения в ММА в карьере. Он не смог смог взять реванш у Микса за поражение в полуфинале Гран-при Bellator в декабре 2022 года.

Экс-чемпион Bellator Немков выиграл дебютный бой в тяжелом весе
Спорт
Вадим Немков

У 30-летнего Микса стало 20 побед и одно поражение, которое он потерпел в сентябре 2020 года от соотечественника Хуана Арчулеты в титульном поединке Bellator в легчайшем весе.

Из россиян чемпионом Bellator сейчас также является Усман Нурмагомедов (легкий вес).

Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров

Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео

Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня

Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
Теги
смешанные единоборства (ММА) Bellator Магомед Магомедов (боец ММА)

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Экс-чемпион Bellator Шлеменко выиграл главный бой турнира RCC 19
Спорт
Бой брата Нурмагомедова возглавит турнир UFC 3 августа
Спорт
Первый бой брата Нурмагомедова после дисквалификации за допинг отложили
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12) Инвестиции, 17 мая, 16:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06) Инвестиции, 17 мая, 16:35
В Новой Москве задержали подростка по подозрению в убийстве домработницы Общество, 00:13
Российский боец уступил американцу в чемпионском бою Bellator Спорт, 00:11
Минэк запланировал эксперимент по обезличиванию персональных данных Технологии и медиа, 00:01
Станет ли «Динамо» впервые чемпионом России. Главные интриги тура РПЛ Спорт, 00:00
В Ростовской области пропавшую восьмилетнюю девочку нашли убитой Общество, 17 мая, 23:47
Danone продала активы в России компании из Татарстана Бизнес, 17 мая, 23:39
Как Азербайджан оказался причастен к мятежу в Новой Каледонии Политика, 17 мая, 23:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
США провели испытания на ядерном полигоне в Неваде Политика, 17 мая, 23:32
«Дочка» «Газпрома» подала еще три иска против европейских компаний Бизнес, 17 мая, 23:22
В Одесской области после взрывов произошел пожар на складе Политика, 17 мая, 23:19
Медведев подсчитал нужный размер санитарной зоны на Украине Политика, 17 мая, 22:55
Гладков сообщил о пострадавших после отражения воздушной атаки Политика, 17 мая, 22:17
Дуров анонсировал новую функцию с хештегами в Telegram Технологии и медиа, 17 мая, 22:06
Один человек погиб в результате атаки дронов на белгородское село Политика, 17 мая, 21:58