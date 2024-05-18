Российский боец уступил американцу в чемпионском бою Bellator

Магомед Магомедов второй раз в карьере проиграл Патрику Миксу и не смог отобрать у американца чемпионский пояс в легчайшем весе

Магомед Магомедов (Фото: Matt Davies / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский боец Магомед Магомедов уступил американцу Патрику Миксу в главном поединке турнира Bellator Champions Series 2, который прошел в Париже.

Магомедов проиграл раздельным решением судей (46-49, 48-47, 48-47).

32-летний Магомедов не смог отобрать у Микса титул чемпиона Bellator в легчайшем весе, которым тот владеет с ноября 2023 года.

На счету российского бойца теперь 20 побед и четыре поражения в ММА в карьере. Он не смог смог взять реванш у Микса за поражение в полуфинале Гран-при Bellator в декабре 2022 года.

У 30-летнего Микса стало 20 побед и одно поражение, которое он потерпел в сентябре 2020 года от соотечественника Хуана Арчулеты в титульном поединке Bellator в легчайшем весе.

Из россиян чемпионом Bellator сейчас также является Усман Нурмагомедов (легкий вес).