Российский боец уступил американцу в чемпионском бою Bellator
Российский боец Магомед Магомедов уступил американцу Патрику Миксу в главном поединке турнира Bellator Champions Series 2, который прошел в Париже.
Магомедов проиграл раздельным решением судей (46-49, 48-47, 48-47).
32-летний Магомедов не смог отобрать у Микса титул чемпиона Bellator в легчайшем весе, которым тот владеет с ноября 2023 года.
На счету российского бойца теперь 20 побед и четыре поражения в ММА в карьере. Он не смог смог взять реванш у Микса за поражение в полуфинале Гран-при Bellator в декабре 2022 года.
У 30-летнего Микса стало 20 побед и одно поражение, которое он потерпел в сентябре 2020 года от соотечественника Хуана Арчулеты в титульном поединке Bellator в легчайшем весе.
Из россиян чемпионом Bellator сейчас также является Усман Нурмагомедов (легкий вес).
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