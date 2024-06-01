«Пари НН» победил тульский «Арсенал» и сохранил прописку в РПЛ

Нижегородский клуб после поражения в первом матче со счетом 1:2 победил в ответном 2:0. «Пари НН» второй год подряд сохраняет прописку в элитном дивизионе через стыки

Фото: телеграм-канал ФК «Пари НН»

«Пари Нижний Новгород» победил в гостях тульский «Арсенал» со счетом 2:0 в ответном матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.

Мяч забил Кирилл Боженов (18-я минута), также автогол во второй игре подряд на счету защитника тульского клуба Эрвинга Ботака-Иобомы (58).

В первом матче «Арсенал» победил в гостях со счетом 2:1. Таким образом, «Пари НН» сохранил прописку в элитном дивизионе чемпионата страны.

«Арсенал» по итогам прошедшего сезона занял четвертое место в Первой лиге, «Пари НН» стал 13-м в РПЛ.

«Пари НН» по ходу сезона сменил главного тренера. В конце апреля в отставку был отправлен Сергей Юран, команду возглавил серб Саша Илич.

«Арсенал» последний раз играл в РПЛ в сезоне 2021/22. «Пари НН» в прошлом сезоне также сохранил прописку в элите через стыковые матчи, победив московскую «Родину».

Ранее тольяттинский «Акрон», ставший третьим в Первой лиге, победил в стыковых матчах екатеринбургский «Урал» (14-й в РПЛ) и впервые в своей истории (с 2018) вышел в элитный дивизион российского футбола.

Напрямую из РПЛ вылетели «Сочи» и калининградская «Балтика». Их места займут подмосковные «Химки» и махачкалинское «Динамо».