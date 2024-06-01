 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Линекер будет болеть против «Боруссии» в ЛЧ из-за контракта с Rheinmetall

Линекер будет болеть против «Боруссии» в финале ЛЧ из-за контракта с Rheinmetall
Бывший игрок сборной Англии, а ныне ведущий популярной программы Би-би-си Match of the Day Гари Линекер заявил, что впервые буду болеть за «Реал». На этой неделе «Боруссия» подписала спонсорский контракт с оружейным концерном
Гари Линекер
Гари Линекер (Фото: Tom Dulat / Getty Images for Premier League)

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер написал в соцсети Х, что будет болеть за мадридский «Реал» в предстоящем финале Лиги чемпионов из-за спонсорского контракта дортмундской «Боруссии» с оружейным концерном Rheinmetall.

«Впервые буду болеть за «Реал» в финале Лиги чемпионов», — написал Линекер, сделав репост новости о новом спонсорском контракте «Боруссии».

Выгоднее проиграть. Что нужно знать о финале Лиги чемпионов
Спорт
Тони Кроос

На этой неделе стало известно, что немецкий оружейный концерн стал спонсором «Боруссии», подписав контракт на три года. Главное фанатское объединение клуба Unsere Kurve выразило недовольство этой сделкой. Гендиректор дортмундского клуба Ханс-Йоахим Ватцке в ответ заявил, что уважает мнение многих фанатов, которые высказались против этого соглашения, но считает его важным.

В нынешнем сезоне «Боруссия» заняла пятое место в чемпионате страны, но дошла до финала Лиги чемпионов, где 1 июня в Лондоне на «Уэмбли» сыграет против «Реала».

Линекер с 1999 года ведет на Би-би-си программу Match of the Day и является одним из самых высокооплачиваемых комментаторов с доходом £1,35 млн ($1,63 млн в год).

У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде

Минюст объявил новых иноагентов. Список

В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео

Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности

США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам

Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России

Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена

Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте

«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

В России есть 16 уникальных акций — у них вообще нет конкурентов

Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Лига Чемпионов Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Гари Линекер Rheinmetall
Материалы по теме
В «Боруссии» назвали спонсорский контракт с Rheinmetall помощью Украине
Спорт
Оружейный концерн Rheinmetall подписал спонсорский контракт с «Боруссией»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
Линекер будет болеть против «Боруссии» в ЛЧ из-за контракта с Rheinmetall Спорт, 16:21
В Кировоградской области Украины прогремели взрывы Политика, 16:17
В Индии состоялся заключительный этап парламентских выборов Политика, 16:12
Потерпевшими по делу «Крокуса» признали более 1,7 тыс. человек Политика, 16:06
КНДР снова отправила воздушные шары с мусором и навозом в Южную Корею Политика, 16:04
На кладбище в Петербурге открыли памятник Евгению Пригожину Общество, 16:03
Соболенко победила лучшую подругу и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Спорт, 15:57
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
Подробнее
Анастасию Заворотнюк похоронили в Москве Общество, 15:42
Путин поручит ускорить работу по соцподдержке бойцов ЧВК Политика, 15:41
В НАТО призвали разрабатывать дешевое оружие Политика, 15:33
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-27» пристыковался к МКС Технологии и медиа, 15:28
Представитель Дзюбы рассказал о переговорах с клубами РПЛ Спорт, 15:14
В Москве разрешили купаться на трех пляжах Общество, 15:11
РБК Франшизы расскажут о франчайзинге на ПМЭФ-2024 РБК Франшизы, 15:08