Линекер будет болеть против «Боруссии» в ЛЧ из-за контракта с Rheinmetall
Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер написал в соцсети Х, что будет болеть за мадридский «Реал» в предстоящем финале Лиги чемпионов из-за спонсорского контракта дортмундской «Боруссии» с оружейным концерном Rheinmetall.
«Впервые буду болеть за «Реал» в финале Лиги чемпионов», — написал Линекер, сделав репост новости о новом спонсорском контракте «Боруссии».
На этой неделе стало известно, что немецкий оружейный концерн стал спонсором «Боруссии», подписав контракт на три года. Главное фанатское объединение клуба Unsere Kurve выразило недовольство этой сделкой. Гендиректор дортмундского клуба Ханс-Йоахим Ватцке в ответ заявил, что уважает мнение многих фанатов, которые высказались против этого соглашения, но считает его важным.
В нынешнем сезоне «Боруссия» заняла пятое место в чемпионате страны, но дошла до финала Лиги чемпионов, где 1 июня в Лондоне на «Уэмбли» сыграет против «Реала».
Линекер с 1999 года ведет на Би-би-си программу Match of the Day и является одним из самых высокооплачиваемых комментаторов с доходом £1,35 млн ($1,63 млн в год).
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