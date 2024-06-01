Выгоднее проиграть. Что нужно знать о финале Лиги чемпионов

«Реал» и «Боруссию» 1 июня встретятся в финале Лиги чемпионов. Почему «Борруссия» заработает больше в случае поражения, сколько игроков «Реала» побьют рекорды ЛЧ, какие шансы команд на победу — об этом в материале «РБК Спорт»

Тони Кроос (Фото: Global Look Press)

Где пройдет финал?

В восьмой раз финал главного еврокубкового турнира пройдет на «Уэмбли» в Лондоне. Но после трансформации Кубка европейских чемпионов в Лигу чемпионов именитый стадион примет лишь третий финал (2011, 2013).

«Реал» ранее ни разу не играл финал еврокубков на Уэмбли. «Боруссия» в 2013-м уступила в финале на этой арене «Баварии» (1:2).

Как судья финала Лиги чемпионов стал свидетелем чуда «Боруссии»

Главным арбитром назначен словенец Славко Винчича, который является соотечественником президента УЕФА Чеферина. 44-летний арбитр ранее судил финал Лиги Европы 2022 года между «Айнтрахтом» и «Глазго Рейнджерс». В нынешнем сезоне он отработал на семи играх Лиги чемпионов, включая ответный четвертьфинальный матч между «Боруссией» и мадридским «Атлетико».

До ответной игры шансы «Боруссии» на выход в следующий раунд оценивались низко, поскольку в гостях дортмундская команда проиграла со счетом 1:2. К тому же «Атлетико» славится умением играть на результат. К примеру, в ответном матче 1/8 финала с «Интером», который считался фаворитом, они засушили игру. Теперь же мадридцы считались фаворитом и подошли к ответному четвертьфиналу с преимуществом в мяч.

«Боруссия» на своем поле забила быстрый гол, а на перерыв ушла с перевесом в два мяча — 2:0. В середине тайма гости сравняли счет, но в заключительной 20-минутке хозяева забили два безответных гола. В результате «Боруссия» стала автором одной из главных сенсаций.

Какие потери понесли «Реал» и «Боруссия» перед финалом

У «Реала» не сыграют в финале французский полузащитник Орельен Тчуамени и Андрей Лунин, ставший основным в нынешнем сезоне. Из-за гриппа у украинского голкипера место в воротах с большой вероятностью займет бельгиец Тибо Куртуа.

«Боруссия» недосчитается Рами Бенсебаини, Жюльена Дюранвиля и Матеу Морей, которые не являются основными играми.

Встречались ли «Реал» и «Боруссия» ранее в Лиге чемпионов

«Реал» и «Боруссия» провели 14 очных матчей, в шести из которых победил мадридский клуб, трех — дортмундский.

В последний раз команды играли между собой в 2017 году. «Реал» не проигрывает «Боруссии» с 2014-го, когда уступил в ответном четвертьфинальном матче со счетом 0:2, но прошел дальше по сумме двух встреч.

Когда в последний раз команды доходили до финала Лиги чемпионов

В последний раз «Реал» играл в решающем матче Лиги чемпионов в 2022 году, когда обыграл английский «Ливерпуль» и в 14-й раз стал лучшим клубом Европы. Лигу чемпионов мадридцы выигрывали восемь раз.

«Реал» в шестой раз с 2014 года вышел в финал Лиги чемпионов, из остальных клубов никто более трех раз не делал этого. Мадридский клуб не проигрывает в финалах Лиги чемпионов на протяжении восьми игр. Последнее поражение клуб потерпел в 1981 году в матче с «Ливерпулем». Нынешний финал станет для «Реала» 18-м.

«Боруссия» в последний раз дошла до финала в 2013 году, когда уступила мюнхенской «Баварии» (1:2). Из нынешних финалистов в том матче играли Матс Хуммельс и Марко Ройс за «Боруссию», а также Тони Кроос за «Баварию».

Всего дортмундцы трижды доходили до финала. В 1997 году команда обыграла туринский «Ювентус» со счетом 3:1.

«Мы можем добиться чего-то большого, — отметил главным тренер Эдин Терзич, который цитирует клубный Twitter. — Наша цель — выиграть Лигу чемпионов. В одной игре возможно все. Мы хотим прервать серию «Реала» в субботу».

Фактор Карла Анчелотти

Анчелотти в третий раз вывел «Реал» в финал Лиги чемпионов (2013/14, 2021/22). При нем клуб ни разу не проигрывал в заключительном матче турнира. Всего он в шестой раз дошел до финала в качестве тренера. Ранее трижды это сделал с итальянским «Миланом», с которым дважды выигрывал турнир.

Анчелотти является рекордсменом по числу проведенных финалов и побед в качестве тренера. Итальянец остается единственным тренером, кто участвовал более чем в четырех финалах Лиги чемпионов.

Анчелотти также является рекордсменом по числу игр в Лиге чемпионов. Финал станет для него 204-й игрой в турнире. Второе место занимает Алекс Фергюсон — 202.

В тренерской же карьере 41-летнего Эдена Терзича есть только победа в Кубке Германии-2020/21 в качестве исполняющего обязанности. До нынешнего сезона Терзич практически всю карьеру работал помощником, несмотря на хорошие отзывы экспертов и коллег.

При этом он дважды мог оказаться в России — сначала сорвалась сделка по переходу в московский «Локомотив» в качестве помощника Славена Билича, а в 2021-м рассматривался на пост главного тренера «Краснодара».

Каковы шансы команд на победу

Opta оценивает шансы «Реала» на победу в финале в 66,23%, «Барселоны» — 33,77%. В то же время Gracenote (Nielsen) оценил шансы команд на победу в основное время: «Реал» — 57,6%, «Боруссия» — 18,4%. Букмекеры также отдают предпочтение мадридскому клубу.

«Реал» обладает лучшим атакующим звеном. Винисиус, Родриго и Джуд Беллингем на троих забили 13 голов. При этом на замене есть Хоселу, чей дубль в последней десятиминутке ответного матча с «Баварией» вывел «Реал» в финал. Всего на счету Хоселу уже пять мячей в Лиге чемпионов. Больше только у полузащитника мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна — шесть.

Лучшим же бомбардиром «Боруссии» в турнире является Никлас Фюллькруг — 3. К тому же дортмундский клуб не обладает подобной скамейкой запасных.

Большинство голов в нынешней Лиге чемпионов «Реал» забил за счет быстрых атак — семь. Остальные команды не забили и четырех мячей.

«Боруссия» тоже предпочитает играть за счет быстрых атак — 21 против 36 у «Реала». Дортмундцы входят в топ-3 по этому показателю и в топ-6 по голам в результате быстрых атак — 2.

При этом мадридцы сильны и в позиционном нападении: четырежды поразили ворота, уступая по этому показателю только «Манчестер Сити» (6).

Почему «Боруссия» заработает больше в случае поражения в финале

Победитель финала получит 20 млн евро призовых, а финалист — 15,5 млн евро. Однако в случае победы «Реала». «Боруссия» клуб получит 5 млн евро в качестве бонусов по трансферу Джуда Биллингема, который переехал из Дортмунда в Мадрид летом 2023 года.

Побьют ли ветераны «Реала» 58-летний рекорд Лиги чемпионов

Самым титулованным игроком в истории Кубка европейских чемпионов/ Лиги чемпионов является легенда «Реала» Пако Хенто. Он одержал шесть побед в финалах главного еврокубкового турнира, последнюю из которых в 1966 году.

Спустя 58 лет его рекорд могут повторить четыре футболиста «Реала»: хорват Лука Модрич, немец Тони Кроос, а также испанцы Дани Карвахаль и Начо.

При этом Кроос будет единственным из всех рекордсменов, кто побеждал в финале не только в составе «Реала». Для Крооса этот матч станет последним в карьере на клубном уровне.

Последний турнир в привычном формате

С сезона 2024/25 формат Лиги чемпионов претерпит заметные изменения. Лига отказалась от деления команд на группы и решила увеличить число участников основного этапа с 32 до 36 команд.

Четыре дополнительных места будут распределяться согласно трем критериям: Одно из дополнительных мест получит третья команда из пятой ассоциации в клубном рейтинге национальных ассоциаций УЕФА.

Одно место получит национальный чемпион, который квалифицируется по так называемому Пути чемпионов, поскольку количество таких путевок увеличится с четырех до пяти. Квалификация будет состоять из четырех раундов.

Оставшиеся два места получат ассоциации с лучшим средним количеством баллов за предыдущий еврокубковый сезон (общее число баллов, поделенное на число представителей ассоциации). Эти две ассоциации делегируют в общий этап Лиги чемпионов клуб, который финишировал в чемпионате страны сразу за клубами, уже пробившимися напрямую в общий этап турнира.

С сезона 2024/25 все 36 клубов будут играть в одной группе по швейцарской системе. Команды больше не будут играть с тремя соперниками по два раза — дома и в гостях. Теперь участники проведут по восемь матчей против разных команд — четыре на своем поле и четыре на чужом. Пары определятся в результате жеребьевки после посева.

В следующий раунд пробьются первые восемь команд общей таблицы. 9-24-е места проведут стыковые матчи за выход в плей-офф. Оставшиеся команды завершат сезон без продолжения борьбы в Лиге Европы УЕФА.