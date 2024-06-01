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Представитель Дзюбы рассказал о переговорах с клубами РПЛ

Представитель Дзюбы: Артем хочет играть в РПЛ, никакой Медиалиги не предвидится
Леонид Гольдман отметил, что футболист после ухода из «Локомотива» хочет остаться в России и играть в РПЛ. По его словам, Дзюба не планирует выступать ни за одну команду Медиалиги
Артем Дзюба
Артем Дзюба (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Артем Дзюба намерен продолжить играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) после ухода из «Локомотива». Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал представитель футболиста Леонид Гольдман.

«Сейчас находимся в переговорах с несколькими клубами. Артем хочет остаться в России и играть в РПЛ», — сказал Гольдман.

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Артем Дзюба

По словам Гольдмана, 35-летний Дзюба не планирует выступать ни за одну команду Медиалиги. Ранее создатель «Родины Медиа» Дмитрий Тарасов заявил, что ведет переговоры с игроком. «Видимо, рейтинги и просмотры Медиалиги сейчас упали совсем низко, поэтому они решили пропиариться на имени Артема. Никаких переговоров с «Родиной Медиа» и Дмитрием Тарасовым у Дзюбы не было и не предвидится», — добавил Гольдман.

«Локомотив» 29 мая объявил об уходе Дзюбы. Клуб не стал продлевать контракт с нападающим, он ушел из команды на правах свободного агента.

Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. За полтора сезона в составе «Локомотива» он провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач.

Дзюба является четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным — Суперкубка в составе «Зенита». С «Ростовом» он также выиграл Кубок России.

В 2018 году в составе сборной России дошел до четвертьфинала чемпионата мира. Он делит с Александром Кержаковым первое место по забитым мячам за национальную команду (30).

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) Артём Дзюба
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