В «Спартаке» отреагировали на закрытие дела Промеса о ДТП в Дубае
Закрытие дела о ДТП с участием нападающего «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ ничего не значит в ситуации с его возможной экстрадицией в Нидерланды. Об этом «РБ Спорт» заявил генеральный директор клуба Олег Малышев.
В среду прокуратура Дубая сообщила, что дело о ДТП, из-за которого Промес в конце февраля был задержан и не смог покинуть ОАЭ, закрыто. Футболист с 13 марта находится под арестом по запросу голландской прокуратуры — на родине его приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за нападение на кузена и контрабанду кокаина. Он ждет решения суда об экстрадиции.
«Закрыто дело, связанное с ДТП. Дело об экстрадиции еще рассматривается. Поэтому данная информация (о закрытии дела) ничего не означает», — сказал Малышев.
Гендиректор клуба отметил, что не хочет оценивать вероятность возвращения Промеса в Россию. «Мы следим за ситуацией и помогаем, чем можем. Клуб не расторгал с ним контракт», — добавил Малышев.
Промес играл за «Спартак» в 2014–2018 годах, а в 2021-м вернулся в команду, став лучшим бомбардиром чемпионата России среди иностранцев.
В этом сезоне на счету 32-летнего форварда восемь голов и восемь передач в 21 матче.
«Спартак» занимает четвертое место в РПЛ, а в Кубке России в среду сыграет с «Динамо» за выход в финал нижней сетки плей-офф.
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