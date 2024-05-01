Гендиректор «Спартака»: закрытие дела о ДТП ничего не значит в ситуации Промеса

В «Спартаке» отреагировали на закрытие дела Промеса о ДТП в Дубае

Из-за дела о ДТП лидер «Спартака» не смог покинуть ОАЭ и вскоре был арестован по запросу голландцев, которые добиваются его экстрадиции. В «Спартаке» заявили, что помогают игроку, чем могут, но не знают, вернется ли он в Россию

Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Закрытие дела о ДТП с участием нападающего «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ ничего не значит в ситуации с его возможной экстрадицией в Нидерланды. Об этом «РБ Спорт» заявил генеральный директор клуба Олег Малышев.

В среду прокуратура Дубая сообщила, что дело о ДТП, из-за которого Промес в конце февраля был задержан и не смог покинуть ОАЭ, закрыто. Футболист с 13 марта находится под арестом по запросу голландской прокуратуры — на родине его приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за нападение на кузена и контрабанду кокаина. Он ждет решения суда об экстрадиции.

«Закрыто дело, связанное с ДТП. Дело об экстрадиции еще рассматривается. Поэтому данная информация (о закрытии дела) ничего не означает», — сказал Малышев.

Гендиректор клуба отметил, что не хочет оценивать вероятность возвращения Промеса в Россию. «Мы следим за ситуацией и помогаем, чем можем. Клуб не расторгал с ним контракт», — добавил Малышев.

Промес играл за «Спартак» в 2014–2018 годах, а в 2021-м вернулся в команду, став лучшим бомбардиром чемпионата России среди иностранцев.

В этом сезоне на счету 32-летнего форварда восемь голов и восемь передач в 21 матче.

«Спартак» занимает четвертое место в РПЛ, а в Кубке России в среду сыграет с «Динамо» за выход в финал нижней сетки плей-офф.