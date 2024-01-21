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Хоккеист «Салавата Юлаева» первым сыграл тысячу матчей в КХЛ

Хоккеист «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков первым сыграл тысячу матчей в КХЛ
Чемпион мира 2012 года Евгений Бирюков на протяжении карьеры играл только за «Металлург» и «Салават Юлаев». Защитник отметил, что такие рекорды, как тысяча матчей в КХЛ, в жизни случаются нечасто
Евгений Бирюков
Евгений Бирюков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков первым преодолел отметку в тысячу матчей в КХЛ.

В воскресенье Бирюков вышел на лед в матче с хабаровским «Амуром», который стал для него 221-м в уфимском клубе и 1000-м в турнире.

Перед игрой хоккеисту вручили памятный свитер и золотую клюшку.

Бирюкову 37 лет, он является чемпионом мира 2012 года в составе сборной России и серебряным призером мирового первенства 2015 года, трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).

Защитник играет в Уфе с 2020 года, а до этого выступал за магнитогорский «Металлург» (779 игр), воспитанником которого является.

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В интервью пресс-службе КХЛ Бирюков пожелал всем игрокам отыграть тысячу матчей в турнире.

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«Не каждый день ты первым преодолеваешь такой рубеж в КХЛ. В любом случае, это такое действие, которого еще не было, потому что лига у нас пока еще достаточно молодая, сейчас проводится 16-й сезон. Поэтому рекорд есть рекорд», — сказал защитник.

Всего на счету Бирюкова 24 гола и 124 передачи в КХЛ.

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