Карпин рассказал, что его держит в сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «Матч ТВ» рассказал, почему продолжает работать в национальной команде.
«Надежда на то, что удастся поучаствовать в чемпионате Европы и мира, что это время настанет», — ответил Карпин на вопрос, что его держит в сборной.
Карпин 25 февраля покинул «Ростов», заявив, что хочет сосредоточиться на работе в национальной команде.
Сборную России Карпин тренирует с августа 2021 года. Прошлым летом он продлил контракт со сборной России на четыре года.
Из-за санкций ФИФА и УЕФА национальная команда с 2022 года проводит только товарищеские матчи.
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