Карпин рассказал, что его держит в сборной России

Тренер заявил, что работает с командой, потому что есть надежда выйти в финальную стадию чемпионата мира или Европы

Валерий Карпин (Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «Матч ТВ» рассказал, почему продолжает работать в национальной команде.

«Надежда на то, что удастся поучаствовать в чемпионате Европы и мира, что это время настанет», — ответил Карпин на вопрос, что его держит в сборной.

Карпин 25 февраля покинул «Ростов», заявив, что хочет сосредоточиться на работе в национальной команде.

Сборную России Карпин тренирует с августа 2021 года. Прошлым летом он продлил контракт со сборной России на четыре года.

Из-за санкций ФИФА и УЕФА национальная команда с 2022 года проводит только товарищеские матчи.