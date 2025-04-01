Карпин призвал «убрать иллюзии» в вопросе участия сборной в ЧМ-2026
Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что нужно трезво оценивать ситуацию и особо не рассчитывать на участие национальной команды в отборе на чемпионат мира 2026 года. Об этом он заявил в интервью «Матч ТВ».
«Думаю, что лучше убрать эти иллюзии. Если вдруг случится так, то все будут счастливы. Но лучше готовиться к худшему, чем что‑то себе выдумывать и витать в облаках. Разочарования в таком случае будет меньше», — сказал Карпин.
Сборная России с февраля 2022 года отстранена от турниров УЕФА и ФИФА и играет только товарищеские матчи. К жеребьевке отбора на ЧМ-2026 ее не допустили.
Групповой этап отборочного турнира УЕФА начнется в марте 2025 года и завершится в ноябре 2025 года.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси).
Газета The Independent 26 марта со ссылкой на высокопоставленный источник сообщила, что в УЕФА предпринимаются шаги по возвращению России к международным соревнованиям. Отмечалось, что в УЕФА есть высокопоставленные футбольные деятели, которые «вернули бы Россию завтра же», некоторые считают, что «страну вообще не следовало отстранять». По данным издания, в организации готовят «дорожную карту» для возможного возвращения России.
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