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Роднина пословицей отреагировала на смену гражданства Касаткиной

Роднина фразой «баба с возу — кобыле легче» оценила смену гражданства Касаткиной
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы отметила, что Россия является свободной страной, в которой спортсмены имеют право «поступать так, как считают нужным»
Дарья Касаткина
Дарья Касаткина (Фото: ТАСС)

Смена гражданства бывшей первой ракетки России Дарьи Касаткиной на австралийское является нормальной. Об этом Sport24 заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.

«Смена спортивного гражданства Касаткиной? Не хочу много об этом говорить. Для меня это ситуация из разряда «баба с возу — кобыле легче». У нее есть такое право, она им воспользовалась. В мире каждый день множество людей меняют гражданство. Это нормально. Мы лишний раз доказываем, что Россия — абсолютно свободная страна, в которой граждане имеют право в рамках закона поступать так, как считают нужным», — сказала Роднина.

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Касаткина 29 марта сообщила, что австралийское правительство приняло ее заявление на получение постоянного вида на жительство (ВНЖ) и она теперь будет представлять эту страну.

27-летняя теннисистка была первой ракеткой России до конца февраля, когда ее в рейтинге обошла Мирра Андреева. Касаткина занимает 12-е место в рейтинге WTA и имеет восемь титулов в одиночном разряде. В составе национальной команды России девушка стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в 2021 году.

В конце февраля глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев говорил, что сменить гражданство могут не менее 20 россиян. В 2024 году из известных российских теннисистов в другие сборные перешли Александр Шевченко (Казахстан) и Элина Аванесян (Армения).

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Альвина Цаканян
теннис смена гражданства Дарья Касаткина WTA
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