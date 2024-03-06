Роналду пожелал удачи российскому претенденту на титул чемпиона WBA

Магомед Курбанов 8 марта проведет бой с Исраилом Мадримовым из Узбекистана в Эр-Рияде. Россиянин рассказал, что встретился с португальским футболистом на арене, тот пожелал ему удачи и исключил вероятность своего выхода на ринг

Криштиану Роналду и Магомед Курбанов (слева направо) (Фото: соцсети Магомеда Курбанова)

Российский боксер Магомед Курбанов, который 8 марта проведет бой за титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе, перед поединком в Эр-Рияде встретился с выступающим за саудовский «Ан-Наср» Криштиану Роналду. Совместную фотографию россиянин опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

По словам Курбанова, они с Роналду пообщались про бои и весогонку по пути в зал. «Он пожелал мне удачи в предстоящем поединке. Я спросил, будет ли он когда-нибудь выходить на ринг. Он сказал: «Нет, я только играю», — цитирует боксера «РИА Новости».

Соперником Курбанова, который выиграл все 25 боев в профессиональной карьере, будет Исраил Мадримов из Узбекистана.

Титул WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг) ранее принадлежал американцу Джермеллу Чарло, но стал вакантным из-за отказа боксера его защищать.

В главному бою вечера в Эр-Рияде встретятся британец Энтони Джошуа и экс-чемпион UFC Франсис Нганну. В октябре Нганну в дебютном боксерском поединке смог отправить чемпиона WBC Тайсона Фьюри в нокдаун и проиграл только раздельным решением судей.