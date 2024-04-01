Макдэвида признали лучшим игроком недели в НХЛ
Канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид был признан первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ, сообщила пресс-служба турнира.
В трех матчах канадец забросил три шайбы и сделал пять результативных передач. Он лидирует в лиге по передачам (96), а в гонке бомбардиров (125 очков) уступает только Натану Маккиннону («Колорадо Эвеланш») и Никите Кучерову («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
28 марта Макдэвид стал всего седьмым игроком в истории НХЛ, который набирал 120 очков как минимум три сезона подряд. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки — 13 сезонов.
Второй звездой недели стал голкипер «Вегас Голден Найтс» Логан Томпсон, который выиграл три матча и отразил 102 броска.
В тройку лучших также вошел форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Алекси Лафренье, у которого пять голов и две передачи в трех играх.
Регулярный чемпионат НХЛ завершится 18 апреля.
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