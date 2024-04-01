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Макдэвида признали лучшим игроком недели в НХЛ

Коннора Макдэвида признали первой звездой недели в НХЛ
В тройку лучших игроков недели, помимо форварда «Эдмонтона», вошли голкипер «Вегаса» Томпсон и нападающий «Рейнджерс» Лафренье
Коннор Макдэвид
Коннор Макдэвид (Фото: James Carey Lauder / USA Today Sports / Reuters)

Канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид был признан первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ, сообщила пресс-служба турнира.

В трех матчах канадец забросил три шайбы и сделал пять результативных передач. Он лидирует в лиге по передачам (96), а в гонке бомбардиров (125 очков) уступает только Натану Маккиннону («Колорадо Эвеланш») и Никите Кучерову («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

28 марта Макдэвид стал всего седьмым игроком в истории НХЛ, который набирал 120 очков как минимум три сезона подряд. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки — 13 сезонов.

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Второй звездой недели стал голкипер «Вегас Голден Найтс» Логан Томпсон, который выиграл три матча и отразил 102 броска.

В тройку лучших также вошел форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Алекси Лафренье, у которого пять голов и две передачи в трех играх.

Регулярный чемпионат НХЛ завершится 18 апреля.

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Хоккей НХЛ Коннор Макдэвид
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