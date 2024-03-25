Забившего семь голов Овечкина признали лучшим игроком недели в НХЛ

Тройку звезд недели составили Александр Овечкин («Вашингтон»), Остон Мэттьюс («Торонто») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

Александр Овечкин (Фото: Amber Searls / USA Today Sports / Global Look Press)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший семь шайб в четырех матчах, был признан первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Россиянин отличился во всех четырех матчах «Вашингтона», причем в трех встречах делал по дублю и помог клубу одержать три победы. Также на счету 38-летнего форварда результативная передача.

Овечкин на прошлой неделе стал всего шестым игроком в истории лиги, который забивал 20 и более голов в 19 сезонах, и первым, кому это удалось во всех сезонах подряд, начиная с дебютного.

Овечкину осталось 46 голов до рекорда Уэйна Гретцки по шайбам за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ (894).

Второй звездой недели стал американский форвард «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс (три гола и семь передач в четырех играх), третьей — канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (1+10 в четырех играх).