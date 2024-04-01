Роман Ротенберг остался главным тренером СКА после вылета из плей-офф КХЛ

Роман Ротенберг остался во главе СКА после вылета из Кубка Гагарина

Глава совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что в межсезонье клуб усилит состав «без резких и хаотичных движений», а также отметил, что у команды появился «фирменный почерк»

Роман Ротенберг (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Совет директоров СКА поручил тренерскому штабу во главе с Романом Ротенбергом готовить команду к следующему сезону. Об этом заявил председатель совдира Александр Медведев, которого цитирует пресс-служба клуба КХЛ.

«В межсезонье мы планируем без резких и хаотичных движений точечно усилить команду и в следующем чемпионате с новыми силами продолжить борьбу за Кубок Гагарина», — сказал Медведев.

По его словам, в этом сезоне у команды был «свой фирменный почерк» и костяк коллектива будет сохранен.

Итоги выступления команды будут подведены 20 апреля, а не 6-го, как планировалось ранее.

Ротенберг стал главным тренером команды в январе 2022 года.

В прошлом сезоне команда дошла до финала Западной конференции, где уступила ЦСКА в шести матчах.

В этом сезоне петербургский клуб вылетел во втором раунде, который прошел в формате перекрестного плей-офф, от екатеринбургского «Автомобилиста» (1–4).