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Роман Ротенберг остался во главе СКА после вылета из Кубка Гагарина

Роман Ротенберг остался главным тренером СКА после вылета из плей-офф КХЛ
Глава совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что в межсезонье клуб усилит состав «без резких и хаотичных движений», а также отметил, что у команды появился «фирменный почерк»
Роман Ротенберг
Роман Ротенберг (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Совет директоров СКА поручил тренерскому штабу во главе с Романом Ротенбергом готовить команду к следующему сезону. Об этом заявил председатель совдира Александр Медведев, которого цитирует пресс-служба клуба КХЛ.

«В межсезонье мы планируем без резких и хаотичных движений точечно усилить команду и в следующем чемпионате с новыми силами продолжить борьбу за Кубок Гагарина», — сказал Медведев.

По его словам, в этом сезоне у команды был «свой фирменный почерк» и костяк коллектива будет сохранен.

Итоги выступления команды будут подведены 20 апреля, а не 6-го, как планировалось ранее.

Ротенберг назвал СКА одним из грандов КХЛ после вылета из плей-офф
Спорт
Роман Ротенберг

Ротенберг стал главным тренером команды в январе 2022 года.

В прошлом сезоне команда дошла до финала Западной конференции, где уступила ЦСКА в шести матчах.

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В этом сезоне петербургский клуб вылетел во втором раунде, который прошел в формате перекрестного плей-офф, от екатеринбургского «Автомобилиста» (1–4).

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ Роман Ротенберг ХК СКА Санкт-Петербург Александр Медведев
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