Роман Ротенберг остался во главе СКА после вылета из Кубка Гагарина
Совет директоров СКА поручил тренерскому штабу во главе с Романом Ротенбергом готовить команду к следующему сезону. Об этом заявил председатель совдира Александр Медведев, которого цитирует пресс-служба клуба КХЛ.
«В межсезонье мы планируем без резких и хаотичных движений точечно усилить команду и в следующем чемпионате с новыми силами продолжить борьбу за Кубок Гагарина», — сказал Медведев.
По его словам, в этом сезоне у команды был «свой фирменный почерк» и костяк коллектива будет сохранен.
Итоги выступления команды будут подведены 20 апреля, а не 6-го, как планировалось ранее.
Ротенберг стал главным тренером команды в январе 2022 года.
В прошлом сезоне команда дошла до финала Западной конференции, где уступила ЦСКА в шести матчах.
В этом сезоне петербургский клуб вылетел во втором раунде, который прошел в формате перекрестного плей-офф, от екатеринбургского «Автомобилиста» (1–4).
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