«Авангард» назвал замену уволенному по ходу плей-офф главному тренеру
Сергей Звягин стал новым главным тренером «Авангарда», соглашение рассчитано на два года, сообщается на сайте омского клуба КХЛ.
Звягин, работавший в штабе команды с 2018 года, в марте был назначен исполняющим обязанности главного тренера после отставки Михаила Кравца.
Кравца уволили после двух поражений от ярославского «Локомотива» на старте четвертьфинальной серии Кубка Гагарина, причем во втором матче омичи проиграли со счетом 0:7.
«Авангард» в итоге проиграл серию со счетом 3–4.
Председатель совета директоров клуба Михаил Аверин заявил, что Звягину не хватило совсем немного для победы в серии, но все увидели, как сплотилась команда.
«Умелое сочетание опыта, страсти к своему делу, эмоций в нужный момент показали нам: Звягин именно тот человек, который нужен на посту главного тренера «Авангарда», — отметил Аверин.
Звягину 53 года, на протяжении карьеры он играл за ЦСКА, московское «Динамо», «Локомотив» и другие клубы. Он является бронзовым призером чемпионата мира 2005 года в составе сборной России.
В 2008 году Звягин приехал на чемпионат мира в канадский Квебек, где сборная России потеряла двух вратарей из-за травм, чтобы помочь команде тренироваться. Сборная России тогда выиграла мировое первенство впервые за 15 лет.
Эрдоган проиграл «битву за Стамбул»?
Стали известны подробности убийства пилота, угнавшего вертолет на Украину
Папа римский предложил России и Украине обменяться пленными по формуле «всех на всех»
Кличко назвал переговоры или замораживание конфликта неправильным решением
Мэр Парижа заявила: «Спортсменам из России будут не рады на Олимпиаде». Что ответила Захарова?
Франция передаст Украине бронетранспортеры, которым более 40 лет
Путин подписал указ о весеннем призыве. Он пройдет по новым правилам
Два полицейских на капоте. МВД показало видео погони за ворами
Учёные рассказали почему пришли «самые теплые годы»
Названы 10 самых богатых людей мира: от Илона Маска до Уоррена Баффета