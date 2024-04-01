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«Авангард» назвал замену уволенному по ходу плей-офф главному тренеру

«Авангард» после вылета из плей-офф КХЛ утвердил Сергея Звягина главным тренером
Соглашение с Сергеем Звягиным рассчитано на два сезона. Несмотря на поражение в серии с «Локомотивом», в клубе решили, что тренеру удалось сплотить команду и он именно тот, кто нужен «Авангарду»
Сергей Звягин
Сергей Звягин (Фото: Официальный сайт ХК «‎Авангард» (hawk.ru))

Сергей Звягин стал новым главным тренером «Авангарда», соглашение рассчитано на два года, сообщается на сайте омского клуба КХЛ.

Звягин, работавший в штабе команды с 2018 года, в марте был назначен исполняющим обязанности главного тренера после отставки Михаила Кравца.

Кравца уволили после двух поражений от ярославского «Локомотива» на старте четвертьфинальной серии Кубка Гагарина, причем во втором матче омичи проиграли со счетом 0:7.

«Авангард» в итоге проиграл серию со счетом 3–4.

«Авангард» после отставки тренера победил «Локомотив» в игре плей-офф КХЛ
Спорт
Фото:Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск)

Председатель совета директоров клуба Михаил Аверин заявил, что Звягину не хватило совсем немного для победы в серии, но все увидели, как сплотилась команда.

«Умелое сочетание опыта, страсти к своему делу, эмоций в нужный момент показали нам: Звягин именно тот человек, который нужен на посту главного тренера «Авангарда», — отметил Аверин.

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Звягину 53 года, на протяжении карьеры он играл за ЦСКА, московское «Динамо», «Локомотив» и другие клубы. Он является бронзовым призером чемпионата мира 2005 года в составе сборной России.

В 2008 году Звягин приехал на чемпионат мира в канадский Квебек, где сборная России потеряла двух вратарей из-за травм, чтобы помочь команде тренироваться. Сборная России тогда выиграла мировое первенство впервые за 15 лет.

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Анна Сатдинова
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