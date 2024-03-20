«Авангард» после отставки тренера победил «Локомотив» в игре плей-офф КХЛ
Омский «Авангард» впервые обыграл ярославский «Локомотив» в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ.
Основное время третьего матча серии в Ярославле завершилось со счетом 1:1 (1:1, 0:0, 0:0). У хозяев отличился Степан Никулин (18-я минута), у «Авангарда» забил Семен Чистяков (10).
Победную шайбу в овертайме забросил лучший снайпер регулярного чемпионата Рид Буше (63).
Омичи сократили отставание до 1–2 в серии до четырех побед.
19 марта «Авангард» после разгрома со счетом 0:7 во втором матче серии отправил в отставку главного тренера Михаила Кравца, вместо него был назначен тренер вратарей Сергей Звягин.
Четвертый матч серии пройдет в Ярославле 22 марта.
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