«Авангард» после отставки Кравца победил «Локомотив» в третьей игре плей-офф КХЛ

«Авангард» после отставки тренера победил «Локомотив» в игре плей-офф КХЛ

Матч в Ярославле завершился победой гостей в овертайме со счетом 2:1. Решающую шайбу забросил Рид Буше. Накануне омичи отправили в отставку Михаила Кравца

Фото: Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск)

Омский «Авангард» впервые обыграл ярославский «Локомотив» в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ.

Основное время третьего матча серии в Ярославле завершилось со счетом 1:1 (1:1, 0:0, 0:0). У хозяев отличился Степан Никулин (18-я минута), у «Авангарда» забил Семен Чистяков (10).

Победную шайбу в овертайме забросил лучший снайпер регулярного чемпионата Рид Буше (63).

Омичи сократили отставание до 1–2 в серии до четырех побед.

19 марта «Авангард» после разгрома со счетом 0:7 во втором матче серии отправил в отставку главного тренера Михаила Кравца, вместо него был назначен тренер вратарей Сергей Звягин.

Четвертый матч серии пройдет в Ярославле 22 марта.