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Ученица Плющенко опередила фигуристку Тутберидзе на первенстве России

Фигуристка школы Плющенко Костылева выиграла юниорский чемпионат России
Елена Костылева на полтора балла опередила ученицу Этери Тутберидзе Алису Двоеглазову. Татьяна Тарасова полагает, что победительнице занизили оценки и ее отрыв должен был быть гораздо большим
Елена Костылева
Елена Костылева (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Фигуристка Елена Костылева, которая тренируется в академии «Ангелы Плющенко», стала победительницей юниорского первенства России в Саранске.

Костылева набрала за две программы 233,1 балла.

Второе место заняла ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова (231,56), третьей стала София Дзепка (218,38).

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила «Матч ТВ», что чемпионке несправедливо занизили вторую оценку.

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«Девочка Лена, которая выиграла, — такие рождаются очень редко. Но ей наши судьи ставят очень мало баллов. Они были настроены по‑другому, я этого не понимаю. <...> Она должна была обкатать там всех на пять баллов, а то и на десять», — сказала Тарасова.

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