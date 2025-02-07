Ученица Плющенко опередила фигуристку Тутберидзе на первенстве России
Фигуристка Елена Костылева, которая тренируется в академии «Ангелы Плющенко», стала победительницей юниорского первенства России в Саранске.
Костылева набрала за две программы 233,1 балла.
Второе место заняла ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова (231,56), третьей стала София Дзепка (218,38).
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила «Матч ТВ», что чемпионке несправедливо занизили вторую оценку.
«Девочка Лена, которая выиграла, — такие рождаются очень редко. Но ей наши судьи ставят очень мало баллов. Они были настроены по‑другому, я этого не понимаю. <...> Она должна была обкатать там всех на пять баллов, а то и на десять», — сказала Тарасова.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео
Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России
ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль
Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»
Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось
РБК запускает винный салон. Расписание
ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В МГУ назвали две главные проблемы зумеров
Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин