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Ученица Плющенко опередила фигуристок Тутберидзе в финале Гран-при

Фигуристка школы Плющенко Костылева выиграла финал юниорского Гран-при России
Елена Костылева выиграла турнир в Калуге, опередив Алису Двоеглазову и Маргариту Базылюк
Елена Костылева
Елена Костылева (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Фигуриста Елена Костылева одержала победу в финале юниорского Гран-при России, который проходит в Калуге.

13-летняя ученица двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко занимала четвертое место после короткой программы, но в итоге одержала победу, набрав 230,34 балла.

Второе и третье места заняли подопечные Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова (229,06) и Маргарита Базылюк (220,04).

Ранее в нынешнем сезоне Костылева также стала победительницей юниорского первенства России в Саранске.

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фигурное катание Этери Тутберидзе Евгений Плющенко
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