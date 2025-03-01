Ученица Плющенко опередила фигуристок Тутберидзе в финале Гран-при
Фигуриста Елена Костылева одержала победу в финале юниорского Гран-при России, который проходит в Калуге.
13-летняя ученица двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко занимала четвертое место после короткой программы, но в итоге одержала победу, набрав 230,34 балла.
Второе и третье места заняли подопечные Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова (229,06) и Маргарита Базылюк (220,04).
Ранее в нынешнем сезоне Костылева также стала победительницей юниорского первенства России в Саранске.
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