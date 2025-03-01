Усик заявил, что Зеленский принес Трампу не его чемпионский пояс

Усик заявил, что Зеленский принес на встречу с Трампом не его чемпионский пояс

По словам украинского боксера, все его чемпионские пояса находятся дома, а президент Украины, наверное, принес на встречу с главной США какой-то «специальный пояс»

Фото: Richard Pelham / Getty Images

Украинский боксер Александр Усик, чемпион мира в супертяжелом весе по трем престижным версиям, не знает, что за пояс президент Украины Владимир Зеленский принес на встречу с главой США Дональдом Трампом.

Накануне Зеленский встретился с Трампом в Белом доме. Многие обратили внимание, что на столе рядом с президентами по время встречи лежал чемпионский пояс WBC с фамилией Усика. В частности, в соцсети Х такое фото выложил журнал Ring.

Фото: Ring Magazine

При этом визуально пояс отличается о того, который был на Усике после победы над Тайсоном Фьюри в декабре 2024 года.

Украинское издание «Обозреватель» опубликовало видео с Усиком с вечеринки по случаю дня рождения его дочери. На нем боксера спросили, почему он здесь, а его пояс в Вашингтоне. «Мои пояса все у меня дома. Какой пояс Зеленский подарил Трампу? Какой-то специальный пояс, думаю. Я знаю, что это за пояс, просто никому не могу рассказать. И не хочу», — ответил Усик.

В последнем поединке 22 декабря Усик второй раз подряд победил Фьюри, сохранив титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Усик, олимпийский чемпион Лондона, выиграл все 23 поединка на профессиональном ринге.

Переговоры Зеленского с Трампом и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом прошли 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома. На них лидеры США и Украины планировали подписать соглашение о совместной добыче ископаемых в качестве компенсации США за оказанную Украине военную помощь. Однако во время встречи главы государств вступили в перепалку, в ходе которой Трамп и Вэнс обвинили Зеленского в неуважении к США. В результате подписание документа было сорвано.