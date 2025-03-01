Обошел Месси и попал в трансферный топ РПЛ. Главное о новичке «Зенита»

«Зенит» приобрел бразильца Луиса Энрике, это самая дорогая покупка среди клубов чемпионата России с сезона 2019/20. Что нужно знать о новичке «Зенита» — в материале «РБК Спорта»

Луис Энрике (Фото: пресс-служба ФК «Зенит»)

Бразильский полузащитник Луис Энрике зимой перешел в «Зенит». Контракт с игроком рассчитан на четыре года с опцией продления еще на один. 1 марта бразилец проведет свой дебютный официальный матч в составе «Зенита». Петербургский клуб дома сыграет с московским ЦСКА.

Инсайдер Фабрицио Романо написал, что за игрока должны заплатить €35 млн. Сумма трансфера, по данным L'Equipe, составила €33 млн. «Чемпионат» сообщил, что клубы договорились на €30 млн и еще €2 млн бонусов. Трансфер бразильского вингера стал крупнейшим в чемпионате России с сезона 2019/20. Покупка Луиса Энрике стала пятой в списке самых дорогих приобретений в истории клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Начало карьеры Энрике

Энрике начал свою карьеру в академии «Флуминенсе», в которую попал в 2012 году в 11 лет. Там он прошел всю систему детско-юношеского футбола. В 2020-м, когда полузащитнику исполнилось 19 лет, он попал в основную команду: Одаил Эллманн, который тогда возглавлял «Флуминенсе», просматривая игры молодежного клуба, заметил Энрике и пригласил его на тренировку основы. Однако закрепиться в команде юноше не удалось.

В августе 2020-го полузащитник дебютировал в бразильской Серии А, а уже через два месяца забил первый гол в ворота «Сеары». Тогда же он получил вызов в сборную Бразилии до 20 лет.

В сезоне-2021 Энрике провел 33 матча в чемпионате Бразилии, отметившись шестью голами и двумя голевыми передачами. Всего за «Флуминенсе» бразилец провел 120 матчей, он забил 14 мячей и сделал 14 результативных передач.

В 2024 году Энрике получил приз «Король Америки», который вручает уругвайская газета El País лучшему игроку американских лиг. Новичок «Зенита» опередил нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси и аргентинского полузащитника, одноклубника Алексея Миранчука по «Аталанте Юнайтед» Тьяго Альмаду.

Выступление в Ла Лиге

Летом 2022-го Энрике перешел в испанский «Бетис» за €10,40 млн. Дебютный сезон стал неплохим для бразильца: команда заняла шестое место в Ла Лиге, он отметился в чемпионате одним голом и тремя передачами. На его счету также два гола и две передачи в семи матчах Лиги Европы.

За полтора сезона в составе клуба из «Севильи» полузащитник вышел на поле в 64 матчах. Всего он забил четыре мяча и сделал десять голевых передач.

Футболист даже вошел в расширенный состав сборной Бразилии из 55 игроков, которые могли выступить на чемпионате мира в Катаре, однако в итоговую заявку не попал.

Возвращение в Бразилию

Первая половина сезона 2023/24 в «Бетисе» стала неудачной для Энрике и в зимнее межсезонье он вернулся в Бразилию. Испанский клуб продал игрока в «Ботафого» за €16 млн. Этот трансфер стал одним из самых дорогих для бразильского клуба.

В дебютном сезоне «Ботафого» Энрике стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес. Всего в 2024-м полузащитник провел за бразильский клуб 55 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал шесть голевых передач. За год в «Ботафого» его стоимость увеличилась на €10 млн, теперь портал Transfermarkt оценивает его в €22 млн.

Осенью 2024-го 24-летний Энрике дебютировал в основной сборной Бразилии, за которую провел шесть матчей и забил два гола.