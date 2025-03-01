 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Обошел Месси и попал в трансферный топ РПЛ. Главное о новичке «Зенита»

Превзошедший Месси новичок «Зенита» впервые выйдет на поле в матче с ЦСКА
«Зенит» приобрел бразильца Луиса Энрике, это самая дорогая покупка среди клубов чемпионата России с сезона 2019/20. Что нужно знать о новичке «Зенита» — в материале «РБК Спорта»
Луис Энрике
Луис Энрике (Фото: пресс-служба ФК «Зенит»)

Бразильский полузащитник Луис Энрике зимой перешел в «Зенит». Контракт с игроком рассчитан на четыре года с опцией продления еще на один. 1 марта бразилец проведет свой дебютный официальный матч в составе «Зенита». Петербургский клуб дома сыграет с московским ЦСКА.

Инсайдер Фабрицио Романо написал, что за игрока должны заплатить €35 млн. Сумма трансфера, по данным L'Equipe, составила €33 млн. «Чемпионат» сообщил, что клубы договорились на €30 млн и еще €2 млн бонусов. Трансфер бразильского вингера стал крупнейшим в чемпионате России с сезона 2019/20. Покупка Луиса Энрике стала пятой в списке самых дорогих приобретений в истории клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Начало карьеры Энрике

Энрике начал свою карьеру в академии «Флуминенсе», в которую попал в 2012 году в 11 лет. Там он прошел всю систему детско-юношеского футбола. В 2020-м, когда полузащитнику исполнилось 19 лет, он попал в основную команду: Одаил Эллманн, который тогда возглавлял «Флуминенсе», просматривая игры молодежного клуба, заметил Энрике и пригласил его на тренировку основы. Однако закрепиться в команде юноше не удалось.

В августе 2020-го полузащитник дебютировал в бразильской Серии А, а уже через два месяца забил первый гол в ворота «Сеары». Тогда же он получил вызов в сборную Бразилии до 20 лет.

В сезоне-2021 Энрике провел 33 матча в чемпионате Бразилии, отметившись шестью голами и двумя голевыми передачами. Всего за «Флуминенсе» бразилец провел 120 матчей, он забил 14 мячей и сделал 14 результативных передач.

В 2024 году Энрике получил приз «Король Америки», который вручает уругвайская газета El País лучшему игроку американских лиг. Новичок «Зенита» опередил нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси и аргентинского полузащитника, одноклубника Алексея Миранчука по «Аталанте Юнайтед» Тьяго Альмаду.

Выступление в Ла Лиге

Летом 2022-го Энрике перешел в испанский «Бетис» за €10,40 млн. Дебютный сезон стал неплохим для бразильца: команда заняла шестое место в Ла Лиге, он отметился в чемпионате одним голом и тремя передачами. На его счету также два гола и две передачи в семи матчах Лиги Европы.

За полтора сезона в составе клуба из «Севильи» полузащитник вышел на поле в 64 матчах. Всего он забил четыре мяча и сделал десять голевых передач.

Футболист даже вошел в расширенный состав сборной Бразилии из 55 игроков, которые могли выступить на чемпионате мира в Катаре, однако в итоговую заявку не попал.

Возвращение в Бразилию

Первая половина сезона 2023/24 в «Бетисе» стала неудачной для Энрике и в зимнее межсезонье он вернулся в Бразилию. Испанский клуб продал игрока в «Ботафого» за €16 млн. Этот трансфер стал одним из самых дорогих для бразильского клуба.

В дебютном сезоне «Ботафого» Энрике стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес. Всего в 2024-м полузащитник провел за бразильский клуб 55 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал шесть голевых передач. За год в «Ботафого» его стоимость увеличилась на €10 млн, теперь портал Transfermarkt оценивает его в €22 млн.

Осенью 2024-го 24-летний Энрике дебютировал в основной сборной Бразилии, за которую провел шесть матчей и забил два гола.

Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины

Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса

Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США

Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж

Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ

Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского

В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий

Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов

В деле «Домодедово» появились документы финразведки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол ФК Зенит Луис Энрике (футболист "Зенита")
Материалы по теме
«Зенит» сделал крупнейшую покупку за пять лет. Топ дорогих трансферов РПЛ
Спорт
«Зенит» объявил об уходе Вендела в бразильский клуб по окончании сезона
Спорт
«Зенит» объявил о самом дорогом трансфере в РПЛ за пять лет
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 92,04 (+1,85) Инвестиции, 27 фев, 21:00 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 87,7 (+1,77) Инвестиции, 27 фев, 21:00
Трамп заявил, что Путин прошел с ним «охоту на ведьм»Политика, 01:10
Спор Зеленского, Трампа и Вэнса. Текст перепалки в Овальном кабинетеПолитика, 01:06
WP узнала о возможной остановке военной помощи США УкраинеПолитика, 01:06
Заброшенные участки земли теперь смогут изъять у собственниковОбщество, 01:00
Зеленский отменил выступление в институте в США после перепалки с ТрампомПолитика, 00:51
Record узнало о приказе Хегсета прекратить кибероперации против РоссииПолитика, 00:45
«Зеленский сделал подарок Путину». ИноСМИ о перепалке в Белом домеПолитика, 00:44
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
В России изменились правила оплаты отгуловОбщество, 00:30
Обошел Месси и попал в трансферный топ РПЛ. Главное о новичке «Зенита»Спорт, 00:26
По всей России запретили продажу энергетиков несовершеннолетнимОбщество, 00:26
В Тверской области фрагменты дрона попали в жилой домПолитика, 00:05
В России вступил в силу закон о самозапрете на выдачу кредитовФинансы, 00:00
ФНС рассказала, что и как можно узнать о себе в регистре населенияОбщество, 00:00
Что изменится в российских законах в мартеОбщество, 00:00