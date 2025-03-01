Гол Дзюбы не спас «Акрон» от поражения в матче с «Пари НН»
Футболисты «Пари Нижний Новгород» обыграли тольяттинский «Акрон» со счетом 2:1 в домашнем матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей голы забили Вячеслав Грулев (48-я минута) и Александр Кокшаров (50).
Оба футболиста пополнили состав «Пари НН» в зимнее межсезонье. Грулев перешел из московского «Динамо», Кокшаров взят в аренду у «Краснодара».
У проигравших отличился Артем Дзюба (70), который сравнялся с Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола. Теперь у обоих по 233 мяча за карьеру во всех турнирах.
«Пари НН» набрал 19 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 22 очками расположился на девятой строчке.
В следующем туре «Пари НН» 7 марта примет «Краснодар», «Акрон», лидером которого является Артем Дзюба, 9 марта в гостях сыграет с самарскими «Крыльями Советов».
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