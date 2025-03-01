Гол Дзюбы не спас «Акрон» от поражения от «Пари НН» в матче РПЛ

Гол Дзюбы не спас «Акрон» от поражения в матче с «Пари НН»

Нижегородский клуб победил в 19-м туре РПЛ со счетом 2:1. Во втором тайме «Пари НН» забил два мяча за две минуты, а «Акрон» смог ответить только одним голом Артема Дзюбы

Фото: телеграм-канал ФК «Пари НН»

Футболисты «Пари Нижний Новгород» обыграли тольяттинский «Акрон» со счетом 2:1 в домашнем матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Вячеслав Грулев (48-я минута) и Александр Кокшаров (50).

Оба футболиста пополнили состав «Пари НН» в зимнее межсезонье. Грулев перешел из московского «Динамо», Кокшаров взят в аренду у «Краснодара».

У проигравших отличился Артем Дзюба (70), который сравнялся с Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола. Теперь у обоих по 233 мяча за карьеру во всех турнирах.

«Пари НН» набрал 19 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 22 очками расположился на девятой строчке.

В следующем туре «Пари НН» 7 марта примет «Краснодар», «Акрон», лидером которого является Артем Дзюба, 9 марта в гостях сыграет с самарскими «Крыльями Советов».