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Нападающий «Динамо» Грулев перешел в «Пари НН»

Вячеслав Грулев, воспитанник «Динамо», подписал с новым клубом контракт на 2,5 года
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Грулев перешел в «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщается на сайте «бело-голубых».

С новым клубом 25-летний форвард подписал контракт на 2,5 года.

Грулев уже выступал за нижегородскую команду в сезоне 2019/20 на правах аренды. Форвард является воспитанником академии «Динамо». В основной команде дебютировал в марте 2018 года, всего провел 154 матчей, в которых забил 25 мячей и отдал шесть голевых передач.

С «Динамо» нападающий дважды стал бронзовым призером чемпионата России — в сезонах 2021/22 и 2023/24.

«Динамо» ушло на зимний перерыв на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 35 очков в 18 матчах. «Пари НН» расположился на 12-й строчке с 16 очками.

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