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Дзюба повторил рекорд Кержакова по голам в истории российского футбола

Нападающий «Акрона» отличился в игре 19-го тура РПЛ с «Пари НН», забив свой 233-й гол в официальных матчах
Артем Дзюба
Артем Дзюба (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба отличился в гостевом матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и повторил рекорд Александра Кержакова по количеству голов за карьеру среди российских футболистов.

Дзюба забил на 70-й минуте, счет стал 2:1 в пользу «Пари НН».

Кержаков завершил карьеру в 2017 году, забив 233 гола в официальных матчах. Это лучший результат среди российских футболистов. 36-летний Дзюба теперь его догнал. Также ему осталось четыре голевых действия, чтобы повторить рекорд Дмитрия Лоськова (120+145) в чемпионатах России по системе «гол плюс пас».

В нынешнем сезоне Дзюба провел 11 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.

Дзюба — четырехкратный чемпион России в составе «Зенита», двукратный обладатель Кубка страны и четырехкратный обладатель Суперкубка. В «Акрон» перешел в сентябре 2024 года. Ранее играл за «Спартак» (Москва), «Томь», «Ростов», «Зенит», «Арсенал» (Тула), турецкий «Адана Демирспор» и «Локомотив» (Москва).

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) Артем Дзюба ФК Акрон Александр Кержаков
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