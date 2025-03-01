Дзюба повторил рекорд Кержакова по голам в истории российского футбола
Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба отличился в гостевом матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и повторил рекорд Александра Кержакова по количеству голов за карьеру среди российских футболистов.
Дзюба забил на 70-й минуте, счет стал 2:1 в пользу «Пари НН».
Кержаков завершил карьеру в 2017 году, забив 233 гола в официальных матчах. Это лучший результат среди российских футболистов. 36-летний Дзюба теперь его догнал. Также ему осталось четыре голевых действия, чтобы повторить рекорд Дмитрия Лоськова (120+145) в чемпионатах России по системе «гол плюс пас».
В нынешнем сезоне Дзюба провел 11 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.
Дзюба — четырехкратный чемпион России в составе «Зенита», двукратный обладатель Кубка страны и четырехкратный обладатель Суперкубка. В «Акрон» перешел в сентябре 2024 года. Ранее играл за «Спартак» (Москва), «Томь», «Ростов», «Зенит», «Арсенал» (Тула), турецкий «Адана Демирспор» и «Локомотив» (Москва).
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