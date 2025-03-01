Фигурист Галлямов опроверг информацию о серьезной травме

Бронзовый призер Олимпиады в парном катании показал на видео лишь порезанный палец руки. Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что фигурист получил серьезное повреждение во время турнира на Байкале

Александр Галлямов и Анастасия Мишина (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бронзовый призер Олимпиады в Пекине в парном катании Александр Галлямов в телеграм-канале опроверг информацию о своей серьезной травме.

Ранее 1 марта «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что Галлямов получил серьезное повреждение ноги во время турнира на Байкале и его доставили в больницу для обследования.

«Просто из мухи слона. Видимо, у нас в фигурном катании умеют так делать», — сказал на видео Галлямов, показав небольшой порез на руке.

Галлямов и Анастасия Мишина на Олимпиаде в Пекине завоевали бронзу в личном и командном турнирах. Они являются чемпионами мира (2021) и Европы (2022), трехкратными чемпионами России (2022, 2024, 2025).

Мишина и Галлямов — основные кандидаты на попадание в состав российских фигуристов на олимпийский квалификационный турнир.

Российские фигуристы сейчас отстранены от выступлений на международных соревнованиях. В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационных турнирах на Олимпиаду-2026. В каждом виде программы в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт‑треке, где они будут выступать в нейтральном статусе, можно заявить по одному спортсмену (или по одной паре).