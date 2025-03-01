Фигурист Галлямов опроверг информацию о серьезной травме
Бронзовый призер Олимпиады в Пекине в парном катании Александр Галлямов в телеграм-канале опроверг информацию о своей серьезной травме.
Ранее 1 марта «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что Галлямов получил серьезное повреждение ноги во время турнира на Байкале и его доставили в больницу для обследования.
«Просто из мухи слона. Видимо, у нас в фигурном катании умеют так делать», — сказал на видео Галлямов, показав небольшой порез на руке.
Галлямов и Анастасия Мишина на Олимпиаде в Пекине завоевали бронзу в личном и командном турнирах. Они являются чемпионами мира (2021) и Европы (2022), трехкратными чемпионами России (2022, 2024, 2025).
Мишина и Галлямов — основные кандидаты на попадание в состав российских фигуристов на олимпийский квалификационный турнир.
Российские фигуристы сейчас отстранены от выступлений на международных соревнованиях. В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационных турнирах на Олимпиаду-2026. В каждом виде программы в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт‑треке, где они будут выступать в нейтральном статусе, можно заявить по одному спортсмену (или по одной паре).
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