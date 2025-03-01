 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Большунов победил в скиатлоне на чемпионате России в Казани

Второе место занял Илья Семиков, третье — Павел Соловьев
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победил в скиатлоне на чемпионате России, который проходит в Казани.

Дистанцию 20 км лыжник преодолел за 46 минут 30,2 секунды.

Второе место занял Илья Семиков (отставание 7,9 секунды), третьим стал Павел Соловьев (плюс 20,6).

Терентьева завоевала золото в скиатлоне на чемпионате России
Спорт
Наталья Терентьева

Перед чемпионатом России Большунов провел в феврале в Италии около трех недель на тренировочном сборе. Там он в том числе принял участие в 30-километровой гонке Moonlight Classic, где одержал победу.

28-летний Большунов на фоне проблем со здоровьем в этом сезоне выиграл только одну гонку на Кубке России.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины

Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса

Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США

Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж

Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ

Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского

В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий

Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов

В деле «Домодедово» появились документы финразведки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Александр Большунов
Материалы по теме
Большунов рассказал о падении своего уровня без международных стартов
Спорт
Большунов вернулся в Россию со сборов в Италии
Спорт
В Италии объяснили решение убрать флаг России у Большунова во время гонки
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 91,57 (-0,47) Инвестиции, 10:20 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 88,26 (+0,56) Инвестиции, 10:20
Глава ВСК возглавил департамент строительства МинобороныПолитика, 13:27
В ЦБ связали укрепление рубля со «спекулятивной эйфорией» на рынкахФинансы, 13:18
WSJ сообщила, что Мексика увидела угрозу войны с СШАПолитика, 13:17
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 13:14
Захарова сравнила спор в Белом доме со сценой из фильма «Собачье сердце»Политика, 13:13
Большунов победил в скиатлоне на чемпионате России в КазаниСпорт, 13:00
Большинство глэмпингов и турбаз не смогли пройти классификациюБизнес, 12:54
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Рой Джонс назвал пять лучших боксеров в историиСпорт, 12:53
В РКН проверили работоспособность YouTube в РоссииТехнологии и медиа, 12:33
Может ли в Газе возобновиться война после окончания перемирияПолитика, 12:30
CBS узнал о сомнениях США в возможности закончить конфликт на УкраинеПолитика, 12:27
Лыжнице сделали предложение после финиша скиатлона на чемпионате РоссииСпорт, 12:25
Как на здоровье влияет жизнь у водыРБК и Opus, 12:22
Российская армия взяла два населенных пункта в ДНРПолитика, 12:15