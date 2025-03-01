Большунов победил в скиатлоне на чемпионате России в Казани
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победил в скиатлоне на чемпионате России, который проходит в Казани.
Дистанцию 20 км лыжник преодолел за 46 минут 30,2 секунды.
Второе место занял Илья Семиков (отставание 7,9 секунды), третьим стал Павел Соловьев (плюс 20,6).
Перед чемпионатом России Большунов провел в феврале в Италии около трех недель на тренировочном сборе. Там он в том числе принял участие в 30-километровой гонке Moonlight Classic, где одержал победу.
28-летний Большунов на фоне проблем со здоровьем в этом сезоне выиграл только одну гонку на Кубке России.
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