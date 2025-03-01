Большунов победил в скиатлоне на чемпионате России в Казани

Второе место занял Илья Семиков, третье — Павел Соловьев

Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победил в скиатлоне на чемпионате России, который проходит в Казани.

Дистанцию 20 км лыжник преодолел за 46 минут 30,2 секунды.

Второе место занял Илья Семиков (отставание 7,9 секунды), третьим стал Павел Соловьев (плюс 20,6).

Перед чемпионатом России Большунов провел в феврале в Италии около трех недель на тренировочном сборе. Там он в том числе принял участие в 30-километровой гонке Moonlight Classic, где одержал победу.

28-летний Большунов на фоне проблем со здоровьем в этом сезоне выиграл только одну гонку на Кубке России.