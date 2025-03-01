Терентьева завоевала золото в скиатлоне на чемпионате России
Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Наталья Терентьева (Непряева) победила в скиатлоне на чемпионате России, который проходит в Казани.
Дистанцию 20 км лыжница преодолела за 54 минуты и 20 секунд.
Второе место заняла ее младшая сестра Дарья Непряева (отставание на 4,8 секунды), третьей стала Алина Пеклецова (плюс 5,4).
Терентьева в декабре вернулась к соревнованиям после рождение ребенка.
На Олимпиаде в Пекине она выиграла золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте.
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