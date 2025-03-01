Терентьева завоевала золото в скиатлоне на чемпионате России

Второе место заняла Дарья Непряева, третье — Алина Пеклецова

Наталья Терентьева (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Наталья Терентьева (Непряева) победила в скиатлоне на чемпионате России, который проходит в Казани.

Дистанцию 20 км лыжница преодолела за 54 минуты и 20 секунд.

Второе место заняла ее младшая сестра Дарья Непряева (отставание на 4,8 секунды), третьей стала Алина Пеклецова (плюс 5,4).

Терентьева в декабре вернулась к соревнованиям после рождение ребенка.

На Олимпиаде в Пекине она выиграла золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте.