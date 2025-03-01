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Российский чемпион НХЛ забросил первую шайбу с декабря

Ничушкин забросил первую шайбу с декабря и помог «Колорадо» победить «Миннесоту»
Форвард Валерий Ничушкин помог «Колорадо» победить «Миннесоту» со счетом 5:2
Валерий Ничушкин
Валерий Ничушкин (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Миннесоту Уайлд» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличился российский форвард Валерий Ничушкин (14-я минута), также шайбы забросили Росс Колтон (35, 60), Джонатан Друэн (29) и Джек Друри (30). У проигравших голы на счету Матса Цуккарелло (5) и Винни Хинострозы (18).

Ничушкин забросил свою первую шайбу с 22 декабря. 29-летний россиянин провел второй матч после травмы, из-за которой пропустил два месяца.

Всего в нынешнем сезоне россиянин, обладатель Кубка Стэнли 2022 года, провел 23 матча и набрал 18 (12+6) очков.

Старт сезона Ничушкин пропустил из-за прохождения программы помощи игрокам НХЛ, в рамках которой хоккеистам помогают в том числе справляться с психическими проблемами и зависимостями.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Колорадо Эвеланш Валерий Ничушкин
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