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Спорт ,  
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Фигурист Александр Кирсанов погиб в авиакатастрофе в Вашингтоне

Жена бывшего российского фигуриста и тренера Александра Кирсанова сообщила, что он был на борту разбившегося в Вашингтоне самолета

Бывший фигурист Александр Кирсанов был на борту самолета, который потерпел крушение в Вашингтоне. Об этом телеканалу ABC сообщила его жена Наталья Гудина.

«Я потеряла все. Я потеряла мужа, своих учеников, своих друзей», — сказала она.

По словам Гудиной, она и ее муж проводили на рейс молодых фигуристов — своих учеников, которые отправлялись в Национальный лагерь развития фигурного катания. Один из супругов должен был полететь с ними, и отправился Кирсанов.

Ранее о том, что Кирсанов находился на борту самолета, разбившегося под Вашингтоном, сообщил «Матч ТВ» бывший фигурист Денис Петухов.

«Пока еще полностью не известны все имена, полных списков не видели. Мы знаем, что потеряли еще двух коллег и друзей, это Александр Кирсанов и Инна Волянская», — сказал он.

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Кирсанов — выступал за Россию, США, Азербайджан. После завершения карьеры в 2004 году он стал тренером и хореографом, работал в штате Делавэр.

В Вашингтоне 30 января пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом. На борту лайнера находились 64 человека, в вертолете были трое военнослужащих. Как сообщили американские власти, в катастрофе никто не выжил. 

На борту были в том числе 14 фигуристов и тренеров, которые летели с чемпионата в Уичито. В том числе чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

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Теги
Дарья Лебедева
США Вашингтон авиакатастрофа фигурное катание American Airlines


 

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