В США достали тела 41 погибшего при авиакатастрофе в Вашингтоне

Спасатели достали из реки тела 41 погибшего пассажира самолета Bombardier, который ранее столкнулся с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне, сообщает ABC News со ссылкой на начальника пожарной службы и скорой помощи города Джон Доннелли-старший.

Из них 28 человек опознали. По данным на 14:00 мск 31 января, 18 семей оповестили о смерти их родственников.

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Лайнер столкнулся в воздухе с военным вертолетом над Вашингтоном и упал в реку в среду, 29 января. На его борту были 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — трое военнослужащих, никто при этом не выжил. Столкновение произошло, когда самолет заходил на посадку в аэропорт, пишет ABC News.