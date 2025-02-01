В США достали тела 41 погибшего при авиакатастрофе в Вашингтоне
Спасатели достали из реки тела 41 погибшего пассажира самолета Bombardier, который ранее столкнулся с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне, сообщает ABC News со ссылкой на начальника пожарной службы и скорой помощи города Джон Доннелли-старший.
Из них 28 человек опознали. По данным на 14:00 мск 31 января, 18 семей оповестили о смерти их родственников.
Лайнер столкнулся в воздухе с военным вертолетом над Вашингтоном и упал в реку в среду, 29 января. На его борту были 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — трое военнослужащих, никто при этом не выжил. Столкновение произошло, когда самолет заходил на посадку в аэропорт, пишет ABC News.
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