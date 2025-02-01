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Спорт ,  
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СКА впервые в сезоне КХЛ обыграл московское «Динамо»

Встреча завершилась со счетом 4:3 в овертайме, петербургский клуб выиграл четвертый матч подряд
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Петербургский СКА обыграл московское «Динамо» со счетом 4:3 в овертайме в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Валентин Зыков (17-я минута), Александр Никишин (32, 64) и Андрей Педан (37). У проигравших отличились Максим Джиошвили (8) и Никита Гусев (13, 60).

Ранее в этом сезоне «Динамо» трижды побеждало СКА (4:2, 5:4, 5:3).

Петербургский клуб выиграл четвертый матч подряд.

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Александр Никишин

СКА набрал 65 очков в 51 встрече и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 66 очками в 51 игре расположилось на второй строчке.

В следующем матче СКА 4 февраля примет казанский «Ак Барс», «Динамо» 6 февраля в гостях сыграет с «Куньлунем».

Другие результаты дня:

«Локомотив» (Ярославль) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3;

ЦСКА (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 6:1.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург ХК Динамо Москва


 

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