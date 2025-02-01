Рублев проиграл 102-й ракетке мира в полуфинале турнира в Монпелье
Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в финал турнира ATP в Монпелье.
В 1/2 финала Рублев, посеянный на турнире под первым номером, уступил американцу Александру Ковачевичу, 102-й ракетке мира, со счетом 5:7, 4:6.
В решающем матче соперником Ковачевича будет канадец Феликс Оже-Альяссим (23-й номер рейтинга ATP).
Рублев провел первый турнир после провального Australian Open, где в первом круге он сенсационно проиграл 18-летнему бразильцу Жоао Фонсеке.
Россиянин занимает десятое место в мировом рейтинге, на его счету 16 титулов ATP.
Турнир в Монпелье завершится 2 февраля. Призовой фонд соревнований составляет €596 тыс.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Владимир Мединский займет бывший пост Сергея Михалкова
В Москве простились с культовым местом советского кино
Что посмотреть на выходных в кинотеатрах и онлайн. 8 вариантов
Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции
Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году
Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км
РБК запускает винный салон. Расписание
Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России
Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине
В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии