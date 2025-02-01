Рублев проиграл 102-й ракетке мира Ковачевичу в полуфинале турнира в Монпелье

Рублев проиграл 102-й ракетке мира в полуфинале турнира в Монпелье

Российский теннисист уступил американцу Александру Ковачевичу со счетом 5:7, 4:6

Андрей Рублев (Фото: Valentina Claret / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в финал турнира ATP в Монпелье.

В 1/2 финала Рублев, посеянный на турнире под первым номером, уступил американцу Александру Ковачевичу, 102-й ракетке мира, со счетом 5:7, 4:6.

В решающем матче соперником Ковачевича будет канадец Феликс Оже-Альяссим (23-й номер рейтинга ATP).

Рублев провел первый турнир после провального Australian Open, где в первом круге он сенсационно проиграл 18-летнему бразильцу Жоао Фонсеке.

Россиянин занимает десятое место в мировом рейтинге, на его счету 16 титулов ATP.

Турнир в Монпелье завершится 2 февраля. Призовой фонд соревнований составляет €596 тыс.