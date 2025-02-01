Бублик дал поиграть бол-бою вместо себя на турнире ATP в Монпелье. Видео
Представитель Казахстана Александр Бублик дал поиграть бол-бою вместо себя во время матча 1/4 финала турнира ATP в Монпелье против американца Александра Ковачевича.
При счете 3:6, 1:5 на своей подаче Бублик, 39-я ракетка мира, отдал ракетку подающему мячи мальчику, чтобы тот сыграл вместо него. Мальчик выполнил подачу, а Ковачевич специально ошибся на приеме. После этого бол-бой вернул ракетку Бублику, тот свою подачу выиграл, но уступил в следующем гейме и вылетел с турнира.
Ковачевич занимает 102-е место в рейтинге ATP. За выход в финал он поспорит с россиянином Андреем Рублевым, десятой ракеткой мира.
Турнир в Монпелье завершится 2 февраля. Призовой фонд соревнований составляет €596 тыс.
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