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Спорт ,  
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Саид Нурмагомедов на турнире UFC потерпел четвертое поражение в карьере

Однофамилец бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова уступил единогласным решением судей бразильцу Винисиусу Оливейре
Саид Нурмагомедов
Саид Нурмагомедов (Фото: Katelyn Mulcahy / Getty Images)

Российский боец Саид Нурмагомедов уступил бразильцу Винисиусу Оливейре на турнире UFC Fight Night 250, который проходит в Эр-Рияде.

Поединок продолжался все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу бразильцу — 29–28, 29–28, 29–28.

В активе 32-летнего Нурмагомедова теперь 18 побед и четыре поражения в ММА. У 29-летнего Оливейры 22 победы и три поражения.

Саид Нурмагомедов, выступающий в легчайшем весе, является однофамильцем бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

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В главном поединке UFC Fight Night 250 сразятся бывший чемпион промоушена в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья и представляющий Францию уроженец Дагестана Нассурдин Имавов. Также бои проведут россияне Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) и Сергей Павлович.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Саид Нурмагомедов


 

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