Саид Нурмагомедов на турнире UFC потерпел четвертое поражение в карьере
Российский боец Саид Нурмагомедов уступил бразильцу Винисиусу Оливейре на турнире UFC Fight Night 250, который проходит в Эр-Рияде.
Поединок продолжался все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу бразильцу — 29–28, 29–28, 29–28.
В активе 32-летнего Нурмагомедова теперь 18 побед и четыре поражения в ММА. У 29-летнего Оливейры 22 победы и три поражения.
Саид Нурмагомедов, выступающий в легчайшем весе, является однофамильцем бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
В главном поединке UFC Fight Night 250 сразятся бывший чемпион промоушена в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья и представляющий Францию уроженец Дагестана Нассурдин Имавов. Также бои проведут россияне Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) и Сергей Павлович.
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