 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Дважды терявший сознание во время матча капитан СКА выздоровел за неделю

Дважды терявший сознание во время матча капитан СКА Никишин выздоровел за неделю
Защитник Александр Никишин 21 января получил сотрясение мозга в матче с «Локомотивом». Роман Ротенберг говорил, что хоккеист дважды терял сознание, но все равно продолжил встречу. Следующие три игры хоккеист пропустил
Александр Никишин
Александр Никишин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Капитан СКА Александр Никишин, который на прошлой неделе получил сотрясение мозга в матче против «Локомотива», готов вернуться на лед. Об этом сообщается в телеграм-канале петербургского клуба КХЛ.

«Никишин прошел все необходимые медицинские обследования и МРТ, по его итогам получил положительное заключение от врачей-неврологов и готов вернуться в состав! У Никишина нет неврологической симптоматики, артериальное давление находится в пределах нормы», — говорится в сообщении.

Ротенберг рассказал о дважды терявшем сознание во время игры капитане СКА
Спорт
Александр Никишин

В СКА добавили, что защитник «готов выкладываться на 100% в ближайших матчах без риска для здоровья». Также Никишин сможет принять участие в Матче звезд КХЛ (пройдет 8–9 февраля в Новосибирске).

Никишин 21 января получил травму в столкновении с форвардом ярославской команды Максимом Шалуновым, которого КХЛ оштрафовала за неправильную атаку. Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что хоккеист «дважды потерял сознание во время игры», но все равно продолжил встречу, потому что этого хотел.

23-летний Никишин в нынешнем сезоне провел 43 матча и набрал 29 (11+18) очков. После своей травмы он пропустил три игры. Следующий матч СКА проведет 30 января в гостях с московским «Спартаком».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Требования российских телеканалов к Google превысили ₽1,8 дуодециллиона

Шольц рассказал, что «взбешен» Илоном Маском

Почему Трамп отрекся от глобального соглашения по налогам

Порошковое и пакетированное вино. Разоблачение главных мифов о вине

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Производство пива в России выросло более чем на 10%

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны

Суд арестовал акции одного из крупнейших золотодобытчиков России

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург Александр Никишин
Материалы по теме
Хоккеист команды Ротенберга получил сотрясение мозга
Спорт
Хет-трик Демидова принес СКА победу над «Витязем» в матче КХЛ
Спорт
РУСАДА заявило о попытке клуба КХЛ выставить игроков виновными в допинге
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 101,6 (-1,15) Инвестиции, 28 янв, 18:43 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 97,97 (+0,83) Инвестиции, 28 янв, 18:43
Совфед одобрил закон о штрафах до ₽2 млн за продажу детям табака и вейповОбщество, 14:30
Жителя Курска приговорили к семи годам колонии за госизмену и терроризмПолитика, 14:28
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 14:22
Фильм «Анора» с Юрой Борисовым номинировали на премию «Сезар»Life, 14:21
The Sun опубликовала фото Анны Курниковой в инвалидном креслеСпорт, 14:13
Лягушка в кипятке: в какие ловушки попадают даже самые крепкие компанииPro, 14:13
Кому положена пенсия по инвалидности и сколько она составляет по группамИнвестиции, 14:12
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Стендап-комики станут вторыми тренерами на Матче звезд КХЛСпорт, 14:11
Прокуратура потребовала завести дело против Арсена МаркарянаОбщество, 14:10
«Тот, кто нужен». Главе федерации фигурного катания не нашли конкурентовСпорт, 14:09
Новый глава «Фонбета» назвал неожиданностью задержание предшественникаСпорт, 14:05
Часть средств от реализации ипотечного жилья банкрота оставят должникуНедвижимость, 14:01
Главархив опубликовал документы о жизни и творчестве Антона ЧеховаLife, 13:58
Первый тест нового Bestune B70. Способен ли он заменить Toyota CamryАвто, 13:58