Дважды терявший сознание во время матча капитан СКА Никишин выздоровел за неделю

Дважды терявший сознание во время матча капитан СКА выздоровел за неделю

Защитник Александр Никишин 21 января получил сотрясение мозга в матче с «Локомотивом». Роман Ротенберг говорил, что хоккеист дважды терял сознание, но все равно продолжил встречу. Следующие три игры хоккеист пропустил

Александр Никишин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Капитан СКА Александр Никишин, который на прошлой неделе получил сотрясение мозга в матче против «Локомотива», готов вернуться на лед. Об этом сообщается в телеграм-канале петербургского клуба КХЛ.

«Никишин прошел все необходимые медицинские обследования и МРТ, по его итогам получил положительное заключение от врачей-неврологов и готов вернуться в состав! У Никишина нет неврологической симптоматики, артериальное давление находится в пределах нормы», — говорится в сообщении.

В СКА добавили, что защитник «готов выкладываться на 100% в ближайших матчах без риска для здоровья». Также Никишин сможет принять участие в Матче звезд КХЛ (пройдет 8–9 февраля в Новосибирске).

Никишин 21 января получил травму в столкновении с форвардом ярославской команды Максимом Шалуновым, которого КХЛ оштрафовала за неправильную атаку. Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что хоккеист «дважды потерял сознание во время игры», но все равно продолжил встречу, потому что этого хотел.

23-летний Никишин в нынешнем сезоне провел 43 матча и набрал 29 (11+18) очков. После своей травмы он пропустил три игры. Следующий матч СКА проведет 30 января в гостях с московским «Спартаком».