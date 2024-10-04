Экс-игрок сборной России Глушаков перешел в клуб рэпера Басты
Полузащитник Денис Глушаков перешел в ростовский футбольный клуб Медиалиги СКА, владельцем которого является рэпер Баста (Василий Вакуленко).
«Хочу сказать спасибо большое Васе Басте за то, что пригласил в СКА, — написал Глушаков в телеграм-канале. — Также хочу отметить, что я остаюсь частью «Химок», переживаю за команду и верю в успех клуба!»
Глушаков летом перешел в клуб премьер-лиги «Химки». На данный момент подмосковный клуб не объявлял о расторжении контракта с экс-футболистом сборной. 37-летний игрок ранее сообщил, что его отправили во вторую команду.
Глушаков является уроженцем города Миллерово, Ростовская область. В составе «Спартака» стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. За сборную России провел 57 матчей.
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