Экс-игрок сборной России Глушаков перешел в клуб рэпера Басты

Глушаков летом перешел в клуб премьер-лиги «Химки». На данный момент подмосковный клуб не объявлял о расторжении контракта с экс-футболистом сборной. 37-летний игрок ранее сообщил, что его отправили во вторую команду

Фото: TG/ Денис Глушаков

Полузащитник Денис Глушаков перешел в ростовский футбольный клуб Медиалиги СКА, владельцем которого является рэпер Баста (Василий Вакуленко).

«Хочу сказать спасибо большое Васе Басте за то, что пригласил в СКА, — написал Глушаков в телеграм-канале. — Также хочу отметить, что я остаюсь частью «Химок», переживаю за команду и верю в успех клуба!»

Глушаков летом перешел в клуб премьер-лиги «Химки». На данный момент подмосковный клуб не объявлял о расторжении контракта с экс-футболистом сборной. 37-летний игрок ранее сообщил, что его отправили во вторую команду.

Глушаков является уроженцем города Миллерово, Ростовская область. В составе «Спартака» стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. За сборную России провел 57 матчей.