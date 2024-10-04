 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Экс-игрок сборной России Глушаков перешел в клуб рэпера Басты

Глушаков летом перешел в клуб премьер-лиги «Химки». На данный момент подмосковный клуб не объявлял о расторжении контракта с экс-футболистом сборной. 37-летний игрок ранее сообщил, что его отправили во вторую команду
Фото: TG/ Денис Глушаков
Фото: TG/ Денис Глушаков

Полузащитник Денис Глушаков перешел в ростовский футбольный клуб Медиалиги СКА, владельцем которого является рэпер Баста (Василий Вакуленко).

«Хочу сказать спасибо большое Васе Басте за то, что пригласил в СКА, — написал Глушаков в телеграм-канале. — Также хочу отметить, что я остаюсь частью «Химок», переживаю за команду и верю в успех клуба!»

Глушаков летом перешел в клуб премьер-лиги «Химки». На данный момент подмосковный клуб не объявлял о расторжении контракта с экс-футболистом сборной. 37-летний игрок ранее сообщил, что его отправили во вторую команду.

Глушаков является уроженцем города Миллерово, Ростовская область. В составе «Спартака» стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. За сборную России провел 57 матчей.

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Суд отказался арестовывать подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки

В Москве продают студию за 11 млн в стиле VERSACE. Фото

Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries

Российские военные взяли под контроль город Угледар

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

Цены на нефть резко подскочили после новостей о возможном ударе Израиля

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Руслан Алиев
Денис Глушаков Медиалига Баста
Василий Баста / Вакуленко фото

Василий Баста / Вакуленко

рэп-исполнитель, продюсер, автор песен
20 апреля 1980 года
Материалы по теме
Глава РПЛ назвал некорректной фразу Глушенкова про сборную России
Спорт
Дениса Глушакова отправили в дубль «Химок»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 104,87 (+0,42) Инвестиции, 03 окт, 17:56 Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 95,03 (+0,52) Инвестиции, 03 окт, 17:56
Генпрокуратура подала иск к ShellБизнес, 10:36
Цена нефти Brent впервые с конца августа превысила $78 за баррельИнвестиции, 10:36
Названы районы Москвы с наибольшим спадом цен на новостройки за кварталНедвижимость, 10:32
В 2024 году появился шанс защитить IT-бизнес от пиратских продуктовPro, 10:30
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:27
Бортников сообщил о 18 тыс. участников интернационального легиона ВСУПолитика, 10:18
Экс-игрок сборной России Глушаков перешел в клуб рэпера БастыСпорт, 10:09
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Тренер ЦСКА после крупнейшего поражения ответил на вопрос об отставкеСпорт, 10:06
Бросившие часть в Донбассе бойцы ВСУ вышли на митинг под НиколаевомПолитика, 10:02
Рябков оценил вероятность вооруженного столкновения США и РоссииПолитика, 10:01
Новый премьер Японии раскрыл свою позицию по спору с Россией из-за КурилПолитика, 09:54
Глава ФСБ увидел угрозу покушений на чиновников из-за взрывов пейджеровПолитика, 09:51
Военные России раскрыли секрет, который помогал ВСУ в УгледареПолитика, 09:43
«Безмолвный убийца». Как экономический кризис тихо накрывает ТаиландPro, 09:42