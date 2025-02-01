Овечкин назвал историческим свой рекорд по голам разным вратарям в НХЛ

Капитан «Вашингтона», который побил рекорд Яромала Ягра, пообещал не останавливаться на достигнутом

Александр Овечкин (Фото: Steph Chambers / Getty Images)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал историческим свой рекорд по количеству голкиперов, которым он забивал в НХЛ, а также пообещал не останавливаться на достигнутом.

«Мой рекорд? Это позади. Прямо сейчас ты движешься вперед. Это был хороший момент, исторический. Но сейчас… еще много вратарей, которым нужно забить», — сказал Овечкин, которого цитирует телеграм‑канал его команды.

Овечкин 17 января установил новый рекорд НХЛ по числу вратарей, которым он забил: голкипер «Оттавы» Леэви Мериляйнен стал 179-м на счету российского нападающего. Овечкин побил рекорд чеха Яромира Ягра.

На счету Овечкина сейчас 876 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, ему осталось еще 18 до повторения рекорда лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки (894).

«Вашингтон», который занимает первое место в Восточной конференции, следующий матч проведет в ночь на 2 февраля дома с «Виннипег Джетс».