Канадца признали лучшим форвардом месяца в КХЛ за рекорд по хет-трикам
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков января.
Лучшим нападающим впервые в карьере был признан Джошуа Ливо из уфимского «Салавата Юлаева». Канадец набрал 19 (13+6) очков в десяти матчах месяца. В том числе на его счету было два хет-трика.
При этом Ливо первым в истории КХЛ сделал четыре хет-трика за один регулярный чемпионат, на это ему потребовалось всего 26 дней.
Среди вратарей третий раз в карьере лучшим игроком месяца стал Владислав Подъяпольский (московское «Динамо»), одержавший шесть побед в семи матчах месяца с коэффициентом надежности 1,69.
Лучшим защитником впервые в карьере стал Григорий Дронов (челябинский «Трактор»), набравший 9 (4+5) очков в 12 матчах.
Лучшим новичком в третий раз в карьере признали 19-летнего форварда СКА Ивана Демидов, который в январе набрал 14 (9+5) очков в 11 матчах, в том числе сделал первый в карьере хет-трик.
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