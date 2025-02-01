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Спорт ,  
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Канадца признали лучшим форвардом месяца в КХЛ за рекорд по хет-трикам

Ливо, Демидов, Подъяпольский и Дронов признаны лучшими игроками января в КХЛ
В число лучших игроков января вошли форвард «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо, защитник «Трактора» Григорий Дронов, вратарь московского «Динамо» Владислав Подъяпольский и 19-летний нападающий СКА Иван Демидов
Джош Ливо
Джош Ливо (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков января.

Лучшим нападающим впервые в карьере был признан Джошуа Ливо из уфимского «Салавата Юлаева». Канадец набрал 19 (13+6) очков в десяти матчах месяца. В том числе на его счету было два хет-трика.

При этом Ливо первым в истории КХЛ сделал четыре хет-трика за один регулярный чемпионат, на это ему потребовалось всего 26 дней.

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Фото:КХЛ

Среди вратарей третий раз в карьере лучшим игроком месяца стал Владислав Подъяпольский (московское «Динамо»), одержавший шесть побед в семи матчах месяца с коэффициентом надежности 1,69.

Лучшим защитником впервые в карьере стал Григорий Дронов (челябинский «Трактор»), набравший 9 (4+5) очков в 12 матчах.

Лучшим новичком в третий раз в карьере признали 19-летнего форварда СКА Ивана Демидов, который в январе набрал 14 (9+5) очков в 11 матчах, в том числе сделал первый в карьере хет-трик.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ Джош Ливо Иван Демидов (хоккеист)


 

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