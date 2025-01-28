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Хет-трик Демидова принес СКА победу над «Витязем» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1. 19-летний Иван Демидов сделал первый хет-трик в карьере в КХЛ
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Петербургский СКА обыграл подмосковный «Витязь» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей хет-трик сделал Иван Демидов (14, 45, 58-я минуты), также отличился Николай Поляков (26). У проигравших шайбу забросил Владислав Цицюра (41).

19-летний Демидов сделал первый хет-трик в карьере в КХЛ. Он набрал 39 (18+21) очков и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров СКА в нынешнем сезоне.

СКА третий раз в сезоне обыграл «Витязь» (8:1, 5:2, 4:1).

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СКА набрал 61 очко в 49 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» с 43 очками в 49 встречах расположился на десятой строчке.

В следующем матче СКА 30 января в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Витязь» в тот же день примет челябинский «Трактор».

Другие результаты дня:

«Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Минск) — 4:1;

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2;

«Куньлунь» (Пекин) — «Трактор» (Челябинск) — 4:3 ОТ;

«Сочи» — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:3.

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