Хет-трик Демидова принес СКА победу над «Витязем» в матче КХЛ
Петербургский СКА обыграл подмосковный «Витязь» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей хет-трик сделал Иван Демидов (14, 45, 58-я минуты), также отличился Николай Поляков (26). У проигравших шайбу забросил Владислав Цицюра (41).
19-летний Демидов сделал первый хет-трик в карьере в КХЛ. Он набрал 39 (18+21) очков и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров СКА в нынешнем сезоне.
СКА третий раз в сезоне обыграл «Витязь» (8:1, 5:2, 4:1).
СКА набрал 61 очко в 49 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» с 43 очками в 49 встречах расположился на десятой строчке.
В следующем матче СКА 30 января в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Витязь» в тот же день примет челябинский «Трактор».
Другие результаты дня:
«Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Минск) — 4:1;
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2;
«Куньлунь» (Пекин) — «Трактор» (Челябинск) — 4:3 ОТ;
«Сочи» — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:3.
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