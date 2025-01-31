КХЛ назвала капитанов команд на Матче звезд
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте объявила имена капитанов команд предстоящего Матча звезд.
Капитаном сборной дивизиона Боброва станет защитник Александр Никишин (СКА), дивизиона Тарасова — форвард Вадим Шипачев (минское «Динамо), дивизиона Харламова — защитник Егор Яковлев («Металлург»), дивизиона Чернышева — нападающий Сергей Широков («Сибирь»).
Ранее на этой неделе КХЛ объявила, что комики Айдар Гараев, Алексей Стахович, Евгений Чебатков и Хетаг Хугаев будут помощниками тренеров на Матче звезд.
Матч звезд КХЛ пройдет 8–9 февраля в Новосибирске. В первый игровой день болельщики увидят конкурсы в рамках «Мастер-шоу», а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день пройдут вторая часть «Мастер-шоу», игра за третье место и финал.
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