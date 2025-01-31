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Спорт ,  
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КХЛ назвала капитанов команд на Матче звезд

Никишин, Шипачев, Яковлев и Широков будут капитанами команд на Матче звезд КХЛ
Капитанами будут Александр Никишин, Вадим Шипачев, Егор Яковлев и Сергей Широков
Фото: КХЛ
Фото: КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте объявила имена капитанов команд предстоящего Матча звезд.

Капитаном сборной дивизиона Боброва станет защитник Александр Никишин (СКА), дивизиона Тарасова — форвард Вадим Шипачев (минское «Динамо), дивизиона Харламова — защитник Егор Яковлев («Металлург»), дивизиона Чернышева — нападающий Сергей Широков («Сибирь»).

Стендап-комики станут вторыми тренерами на Матче звезд КХЛ
Спорт
Фото:КХЛ

Ранее на этой неделе КХЛ объявила, что комики Айдар Гараев, Алексей Стахович, Евгений Чебатков и Хетаг Хугаев будут помощниками тренеров на Матче звезд.

Матч звезд КХЛ пройдет 8–9 февраля в Новосибирске. В первый игровой день болельщики увидят конкурсы в рамках «Мастер-шоу», а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день пройдут вторая часть «Мастер-шоу», игра за третье место и финал.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ Матч звезд КХЛ Александр Никишин Вадим Шипачев


 

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