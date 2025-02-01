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Российский боксер Гаджимагомедов защитил титул чемпиона WBA

Муслим Гаджимагомедов победил южноафриканца Табисо Мчуну единогласным решением судей
Муслим Гаджимагомедов
Муслим Гаджимагомедов (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов победил южноафриканца Табисо Мчуну в титульном поединке в Москве и второй раз защитил титул чемпиона WBA в весовой категории до 101,6 кг (бриджервейт).

Поединок продолжался все 10 раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Гаджимагомедов стал чемпионом WBA в июле прошлого года, выиграв вакантный пояс в поединке с китайцем Чжан Чжаосинем. В октябре россиянин защитил титул в поединке против Леона Харта из Германии.

28-летний Гаджимагомедов — вице-чемпион Олимпиады в Токио (до 91 кг), двукратный чемпион мира (2019, 2023 годы), чемпион Европы (2024). На профессиональном ринге он одержал шесть побед в шести поединках.

В активе 36-летнего Мчуну 23 победы (13 нокаутом), 8 поражений. На протяжении карьеры он побеждал россиян Евгения Тищенко и Дениса Лебедева, в 2016-м уступил украинцу Александру Усику в бою за титул WBO.

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Иван Витченко Иван Витченко
бокс Муслим Гаджимагомедов


 

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