Российский боксер Гаджимагомедов защитил титул чемпиона WBA
Российский боксер Муслим Гаджимагомедов победил южноафриканца Табисо Мчуну в титульном поединке в Москве и второй раз защитил титул чемпиона WBA в весовой категории до 101,6 кг (бриджервейт).
Поединок продолжался все 10 раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.
Гаджимагомедов стал чемпионом WBA в июле прошлого года, выиграв вакантный пояс в поединке с китайцем Чжан Чжаосинем. В октябре россиянин защитил титул в поединке против Леона Харта из Германии.
28-летний Гаджимагомедов — вице-чемпион Олимпиады в Токио (до 91 кг), двукратный чемпион мира (2019, 2023 годы), чемпион Европы (2024). На профессиональном ринге он одержал шесть побед в шести поединках.
В активе 36-летнего Мчуну 23 победы (13 нокаутом), 8 поражений. На протяжении карьеры он побеждал россиян Евгения Тищенко и Дениса Лебедева, в 2016-м уступил украинцу Александру Усику в бою за титул WBO.
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