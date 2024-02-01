 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Месси в последний момент появился в заявке на матч с клубом Роналду

Месси в последний момент появился в заявке на матч с клубом Роналду как запасной
Товарищеская встреча в Эр-Рияде анонсировалась как «последний танец» Криштиану Роналду и Лионеля Месси, но португалец пропустил его из-за травмы, а аргентинца включили в заявку только со второго раза
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Victor Fraile / USA Today Sports / Reuters)

«Интер Майами» включил Лионеля Месси в заявку на товарищеский матч с саудовским «Ан-Насром» всего за несколько минут до начала товарищеской встречи в Эр-Рияде. В первоначальной версии заявки аргентинца не было.

Накануне стало известно, что в матче из-за травмы не примет участие и португальский форвард «Ан-Насра» Криштиану Роналду.

Матч в Эр-Рияде анонсировался как «последний танец» между двумя многократными обладателями «Золотого мяча».

Уже к 12-й минуте «Ан-Наср» повел со счетом 3:0, причем третий гол Эмерик Лапорт забил с центра поля.

Роналду не сыграет в товарищеском матче с клубом Месси
Спорт
Криштиану Роналду

В последний раз аргентинец выходил на поле против португальца в январе прошлого года, когда ПСЖ играл со сборной Эр-Рияда. Тогда Месси забил один мяч, Роналду — два.

В прошлом году Роналду забил 54 гола, став лучшим бомбардиром, а Месси получил восьмой «Золотой мяч» и был признан лучшим игроком года по версии ФИФА.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

WP рассказала новые подробности совещания по поводу увольнения Залужного

ЕС подготовил проект для разблокировки помощи Украине со стороны Орбана

Сколько денег и куда перевели из России в 2023 году. Инфографика

Названы крупнейшие аэропорты России. Рейтинг

Бум IPO продолжается. Сколько сделок ожидается в 2024 году

Раскрыты подробности о новом российском кроссовере за 4 млн рублей

Тейлор Свифт стала жертвой скандала с дипфейком. Что произошло

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Лионель Месси Криштиану Роналду
Материалы по теме
Todofichajes узнал, кого Месси посоветовал «Барселоне» на место Хави
Спорт
Телеканал DSports узнал о желании Месси сыграть на Олимпиаде в Париже
Спорт
Криштиану Роналду извинился за отмену матча с китайским клубом Слуцкого
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 февраля
EUR ЦБ: 97,4 (+0,29) Инвестиции, 16:58 Курс доллара на 2 февраля
USD ЦБ: 90,23 (+0,56) Инвестиции, 16:58
Льюис Хэмилтон перешел из Mercedes в Ferrari Спорт, 22:57
К хаджу в Мекку допустят только россиян с биометрическими паспортами Общество, 22:47
Израиль не подтвердил сообщения о новой сделке с ХАМАС Политика, 22:27
Залужный назвал основные недостатки обороны Украины Политика, 22:04
Пашинян заявил, что Россия уже не может быть военным партнером Армении Политика, 21:58
Месси в последний момент появился в заявке на матч с клубом Роналду Спорт, 21:53
В Подмосковье загорелся мясокомбинат Общество, 21:29
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Игроки НХЛ признали россиянина лучшим вратарем Спорт, 21:25
Катар заявил о согласии Израиля и ХАМАС на новое перемирие Политика, 21:22
Хуситы атаковали контейнеровоз в Красном море Политика, 21:09
Акции Ferrari взлетели на 13% на новости о звездном пилоте «Формулы-1» Инвестиции, 21:07
Почему «Грузинская мечта» решила сменить премьер-министра перед выборами Политика, 20:58
Глава МИД Израиля объяснил, почему «Би-2» депортировали не в Россию Политика, 20:57
Патио и видовые квартиры: что предлагают новые ЖК РБК и ПИК, 20:55