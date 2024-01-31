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Роналду не сыграет в товарищеском матче с клубом Месси

Криштиану Роналду из-за травмы не сыграет в товарищеском матче с клубом Месси
Форвард «Ан-Насра» из-за травмы пропустит встречу против «Интер Майами», которая состоится 1 февраля
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Португальский форвард саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду из-за травмы пропустит товарищеский матч против «Интер Майами», клуба аргентинца Лионеля Месси. Об этом сообщил главный тренер «Ан-Насра» Луиш Каштру, которого цитирует Goal.

«Мы не увидим матч Месси против Роналду. Роналду находится на заключительной стадии своего восстановления. Мы надеемся, что в ближайшие несколько дней он сможет начать работать с командой в общей группе», — сказал Каштру, добавив, что португалец будет отсутствовать на игре.

Встреча пройдет 1 февраля в Саудовской Аравии.

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Криштиану Роналду

Ранее «Ан-Наср» из-за травмы Роналду отменил два товарищеских матча на сборе в Китае.

Последний раз Месси и Роналду играли друг против друга в январе 2023 года. Тогда «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), за который выступал Месси, провел товарищеский матч против сборной Эр-Рияда, где был Роналду. ПСЖ выиграл со счетом 5:4. Месси забил один гол, Роналду — два.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Криштиану Роналду Лионель Месси Ан-Наср Интер Майами
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