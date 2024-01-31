Роналду не сыграет в товарищеском матче с клубом Месси
Португальский форвард саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду из-за травмы пропустит товарищеский матч против «Интер Майами», клуба аргентинца Лионеля Месси. Об этом сообщил главный тренер «Ан-Насра» Луиш Каштру, которого цитирует Goal.
«Мы не увидим матч Месси против Роналду. Роналду находится на заключительной стадии своего восстановления. Мы надеемся, что в ближайшие несколько дней он сможет начать работать с командой в общей группе», — сказал Каштру, добавив, что португалец будет отсутствовать на игре.
Встреча пройдет 1 февраля в Саудовской Аравии.
Ранее «Ан-Наср» из-за травмы Роналду отменил два товарищеских матча на сборе в Китае.
Последний раз Месси и Роналду играли друг против друга в январе 2023 года. Тогда «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), за который выступал Месси, провел товарищеский матч против сборной Эр-Рияда, где был Роналду. ПСЖ выиграл со счетом 5:4. Месси забил один гол, Роналду — два.
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