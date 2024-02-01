Рудковская раскритиковала Тутберидзе после слов о приговоре Валиевой

Яна Рудковская считает, что Этери Тутберидзе должна была взять на себя ответственность в допинговом скандале с Камилой Валиевой, а не «сквозь строчки взваливать вину на девочку, в жизни которой произошла трагедия»

Этери Тутберидзе и Камила Валиева (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

В заявлении Этери Тутберидзе после обвинительного приговора фигуристки Камилы Валиевой каждая строчка «сочится высокомерием». Такое мнение в своем телеграм-канале высказала музыкальный продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская.

Накануне Тутберидзе заявила, что множество вопросов в деле Валиевой остались без ответов. Также тренер усомнилась в качественной защите фигуристки на слушаниях в CAS.

«Когда я увидела пост Этери Тутберидзе, я подумала, что это фейк. Каждая строчка сочится высокомерием, каждая строчка — это буквально «Я не должна вам ничего объяснять, я тоже жертва». Серьезно, Этери Георгиевна? А чья вы жертва? Очередной девочки, несчастного ребенка, у которого сломана карьера и отобрана мечта?» — написала Рудковская.

По словам Рудковской, Тутберидзе была обязана знать, кто защищает фигуристку в суде. «Почему мы вслед за вами должны задавать вопросы, защищал ли хоть кто-то Камилу в суде? Задавать кому-то, кроме вас! Вы должны были ее защищать! И перед судом, и перед миром, и перед страной, и перед ней самой!»

Она отметила, что тренер должен был взять вину на себя, а не «сквозь строчки взваливать вину на девочку, в жизни которой произошла трагедия».

Также Тутберидзе отмечала, что Валиева является самой одаренной спортсменкой. Рудковская заявила, что так тренер обесценила талант остальных фигуристок. «Каждая из них была талантлива, каждая сияла и сияет звездой», — отметила продюсер.

Рудковская добавила, что ей жаль всех спортсменов, которые также пострадали в связи с этой историей из-за лишения золотых медалей Олимпиады.

CAS 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг, а после этого Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал ее результаты на Играх-2022 и победном чемпионате Европы 2022 года. В результате золото Олимпиады получит сборная США, серебро — команда Японии, российским фигуристам достанется бронза. А чемпионкой Европы 2022 года станет Анна Щербакова.

В допинг-пробе Валиевой был найден триметазидин. Сама фигуристка объясняла попадание запрещенного вещества в свой организм тем, что триметазидин принимал для сердца ее дедушка и в итоге произошло бытовое «загрязнение».

В Олимпийском комитете России уже заявили, что будут обжаловать в CAS решение ISU.

Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, что никто из тренерского штаба Тутберидзе не мог посоветовать Валиевой принять запрещенный препарат. При этом хореограф добавил, что тренерский состав виноват в том, что не уберег фигуристку.