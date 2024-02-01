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Хореограф Тутберидзе признал вину штаба в допинговом деле Валиевой

Хореограф Тутберидзе Глейхенгауз — о допинге Валиевой: наша вина присутствует
Даниил Глейхенгауз отметил, что никто из тренерского штаба не мог посоветовать Камиле Валиевой принять допинг. При этом хореограф добавил, что тренерский состав виноват в том, что не уберег фигуристку
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской), что никто из тренерского штаба Этери Тутберидзе не мог посоветовать фигуристке Камиле Валиевой принять запрещенный препарат.

«Я не понимаю, как это вещество попало в пробу Камилы, я точно знаю, что никто из нас не мог посоветовать принять нашему спортсмену допинг, и я уверен в Камиле, что она умышленно никогда его не употребляла. Я сам бы многое отдал, чтобы узнать правду о том, как вещество оказалось в ее пробе. Все это время юристы просили нас не комментировать ситуацию, чтобы не сделать хуже, ведь шел сложный процесс», — написал Глейхенгауз.

Хореограф отметил, что вина в допинговом нарушении также лежит на представителях тренерского штаба спортсменки. «Со своей стороны я делал что мог, чтобы помочь разобраться в ситуации, ходил на допрос, участвовал в слушаниях по видеосвязи и готов и дальше делать все, чтобы правда была найдена. Наша вина в любом случае присутствует, так как мы не уберегли нашего спортсмена. От этого на душе грустно и больно», — добавил он.

Глейхенгауз считает, что допинговый скандал является моральным уничтожением фигуристки. «Весь ее и нашей команды многолетний труд был перечеркнут в один момент, через что она прошла в возрасте 15 лет и до сих пор проходит, не заслуживает никто. Это полное моральное уничтожение человека, было нарушено главное правило защищенного лица. Я не буду углубляться в рассказы, как было на самом деле и сколько времени кто из нас был с ней и старался поддерживать, но это все было и по-другому быть не могло, мы все люди, и у нас есть сердца», — отметил он.

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Этери Тутберидзе, Камила Валиева и Даниил Глейхенгауз

CAS 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года. CAS постановил, что все ее результаты с этого момента (то есть со сдачи положительной пробы на чемпионате России) должны быть аннулированы.

Валиева на время отстранения не имеет права тренироваться за государственные деньги. По этой причине она не могла продолжить заниматься с Тутберидзе на прежних условиях, отмечает «РИА Новости».

Тутберидзе ранее 31 января заявила, что у нее нет вопросов к Валиевой, она уверена в ее чистоте и будет и дальше всячески поддерживать свою подопечную.

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Камила Валиева фото

Камила Валиева

фигуристка
26 апреля 2006 года
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