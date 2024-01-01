Макгрегор объявил соперника первого боя после возвращения в UFC

Бой Макгрегора и Чендлера должен был состояться в первой половине 2023 года. Однако у ирландца возникли проблемы с допинг-контролем. О бое было объявлено лишь после расторжения контракта с антидопинговым агентством

Конор Макгрегор (Фото: Global Look Press)

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор проведет бой против американца Майкла Чендлера. Об этом ирландец сообщил в Х (бывший Twitter).

Поединок пройдет 29 июня в Лас-Вегасе.

Бой Макгрегора и Чендлера должен был состояться в первой половине 2023 года. Они были тренерами команд в новом сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter, в финале которого должны были провести бой между собой. Однако у ирландца возникли проблемы с допинг-контролем.

По правилам, боец до поединка должен находиться в пуле Антидопингового агентства США (USADA) как минимум полгода и сдать два отрицательных допинг-теста. Макгрегор вернулся в пул тестирования только в октябре. Однако у UFC в конце года заканчивается контракт с USADA. C 2024-го UFC будет использовать собственную независимую антидопинговую программу. Как отметили в USADA, UFC расторг соглашение с антидопинговым агентством из-за ирландского бойца.

Макгрегор является самым кассовым бойцом в истории ММА. В топ-10 по Pay-Per-View (система показа трансляций по предоплате) восемь боев с участием ирландца. Его поединок с Хабибом Нурмагомедовым с 2018 года является самым кассовым в истории ММА (2,3 млн проданных трансляций). Лишь один раз из десяти продажи PPV боя Макгрегора не достигли 1 млн. При этом в истории UFC насчитывается только десять поединков без его участия с миллионными продажами PPV, и ни один не превзошел отметку 1,3 млн, тогда как таких боев с ирландцем шесть. К сравнению: у Нурмагомедова лишь один бой достиг отметки 1 млн.

Также Макгрегор провел боксерский поединок против бывшего чемпиона мира Флойда Мэйвезера. Этот бой занимает второе место в истории ТВ и стриминговых платформ по Pay-Per-View — 4,3 млн.

На счету 35-летнего Макгрегора — 28 боев в ММА, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Последний бой ирландец провел летом 2021 года, когда сломал ногу в поединке с Дастином Порье. В последнем бою против американца Дастина Порье, который прошел в июле 2021 года, Макгрегор сломал ногу. После он не выходил на ринг.

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У 36-летнего Чендлера 23 победы и восемь поражений. Он является бывшим чемпионом Bellator.