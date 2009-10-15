В Петербурге из-за пробок снижена скорость движения на Кронверкской набережной, Дворцовом и Троицком мостах.

В Санкт-Петербурге из-за пробок снижена скорость движения на Кронверкской набережной, Дворцовом и Троицком мостах. По данным автоклуба А24 на 17:20 мск, локальные заторы также наблюдаются на Дворцовой набережной и набережной Лебяжьей канавки. Садовая улица "стоит" от Замковой улицы до Сенной площади. На Литейном проспекте возможны трудности с проездом на участке от Невского проспекта до улицы Пестеля. На Невском проспекте дорожная обстановка напряжена от Владимирского проспекта до площади Восстания. Также пробки наблюдаются на отдельных участках улиц Марата, Некрасова, Жуковского, Кирочной, Восстания и на Лиговском проспекте.



В южной части города автомобилисты могут столкнуться с трудностями при проезде по Цветочной, Кузнецовской и Кубинской улицам. На Ленинском проспекте напряженная обстановка наблюдается при подъезде к Кронштадтской площади. "Встала" улица Шкапина.



На севере Петербурга традиционная пробка образовалась на Большом Сампсониевском проспекте. Значительно снижена скорость движения на Чугунной улице. "Стоят" Кантемировская и Торжковская улицы, а также Богатырский проспект. Локальные заторы также возникли на Политехнической улице, Тихорецком проспекте и проспекте Непокоренных.