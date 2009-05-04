Чистая прибыль "Вагонмаша" по РСБУ в I квартале 2009г. выросла в 3,2 раза и составила 46 млн 549 тыс. руб.
Санкт-Петербург и область, 04 мая 2009, 11:40
0
Чистая прибыль "Вагонмаша" по РСБУ в I квартале 2009г. выросла в 3,2 раза и составила 46 млн 549 тыс. руб.
Чистая прибыль ЗАО "Вагонмаш" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I квартале 2009г. выросла в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 46 млн 549 тыс. руб. Об этом сообщается в материалах компании. Напомним, чистая прибыль "Вагонмаша" в I квартале 2008г. составила 14 млн 504 тыс. руб.
Увеличение чистой прибыли в компании объясняют спецификой рынка вагоностроения.
Основным видом деятельности ЗАО "Вагонмаш" является проектирование и производство пассажирского подвижного состава для метрополитена и железных дорог.