Курсант Нахимовского училища в Петербурге (16-ти лет) умер ночью 11 марта от сердечной недостаточности.

Курсант Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге (16-ти лет) умер в ночь с 10 на 11 марта с.г. от сердечной недостаточности. Об этом сообщили корреспонденту РБК в правоохранительных органах. На данный момент информации о том, что к смерти причастны посторонние, не поступало. Уголовное дело пока не возбуждалось. Следствие продолжается.



Напомним, курсант Нахимовского училища умер в ночь с 10 на 11 марта с.г. Как сообщили в учебном заведении, смерть наступила в результате приступов удушья. Реанимировать курсанта прибывшим на место сотрудникам "скорой помощи" не удалось.